Чіпати «малюків» не можна: Гороховський пропонує скоротити програми підтримки бізнесу, а не підвищувати податки

Один із співзасновників monobank і член Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові («Рада семи») Олег Гороховський виступив за скорочення програм підтримки бізнесу замість запропонованого в законопроєкті № 11416 підвищення податків для малих і середніх підприємств. Про це він написав в телеграм каналі.

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Позиція Ради семи

«Ми впевнені, що чіпати маленьких та середніх ФОПів не можна. Заплановане підвищення податкового навантаження на них може принести додатково близько 7,9 млрд гривень — ця сума неспівставна з потребами бюджету, з одного боку, з іншого, вона порівнянна з витратами на програми підтримки бізнесу, які краще скоротити, ніж підвищувати податки «малюкам», — написав він.

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Гороховський також зазначив, що необхідно покласти край структуруванню великих бізнесів через ФОП і почати боротьбу із зарплатами в конвертах і несплатою податків великим бізнесом.

«Не платити податки, особливо під час війни, це злочин, як не пояснюй собі причини, виправдовувати це не можна, але акцент слід робити на великий бізнес», — пояснив співзасновник monobank.

Підвищення податків

Як писав «Мінфін», у липні Кабмін схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн — на оборону.

Уряд очікує, що підвищення військового збору та деякі інші заходи дасть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.

Пізніше представникам бізнесу не вдалося переконати Міністерство фінансів відмовитися від підвищення податків.