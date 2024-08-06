З початку року податки від грального бізнесу зросли майже втричі — Гетманцев

За сім місяців 2024 року податкові надходження від грального бізнесу становили 9,8 млрд грн, що у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Податки

«Аналізуючи липень 2024 року, маємо підтвердження тенденції. Надходження склали — 1,4 млрд грн, що у 3,5 раза більше, ніж було в липні 2023-го», — уточнив він.

Водночас Гетманцев наголосив, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) досі не запустила відповідну систему онлайн-моніторингу.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що понад 7,8 тисячі українців перебуває у Реєстрі лудоманів. Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась у 2 рази за перші пів року 2024.

4 585 осіб було включено до реєстру за перші шість місяців 2024 року. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом. Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб.