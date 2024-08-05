Фондовий ринок США втратив на відкритті майже $2 трлн

У понеділок, 5 серпня, фондовий ринок США при відкритті торгів втратив майже $2 трлн. Про це свідчать дані ринків.

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Обвал ринку

Акції Apple на відкритті впали на 5%, Nvidia — 11%. Решта ринку також у червоній зоні.

Індекси S&P 500 впав на 2,882%, Dow Jones — 2,37%, Nasdaq — 3,08%.

Втрати акцій так званої «Чудової сімки» мають скоротити сукупну ринкову вартість компаній майже на $1 трлн.

Причини

Минулого тижня вийшов звіт про зайнятість в США, який засвідчив гірші показники, ніж очікувалось. Приймання на роботу помітно сповільнився у липні, а безробіття зросло до найвищого рівня майже за три роки.

Ці факти викликали занепокоєння, що ФРС затягне зі зниженням ставок.

На цьому тлі на фондовому ринку й на ринку криптовалют спостерігається обвал, який підсилює рекордне зниження японського ринку.

Японські акції впали 5 серпня, у результаті індекс Nikkei 225 обвалився майже на 13%, японський Topix впав на цілих 11%, знищивши річний приріст.

На вихідних Berkshire Hathaway Воррена Баффета повідомила, що скоротила вдвічі свою частку в Apple — найбільшому пакеті акцій конгломерату — в ході продажу акцій, який викликав побоювання щодо перспектив технологічної галузі.