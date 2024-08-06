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6 серпня 2024, 9:04

Через «Дію» забронювали вже майже 120 тисяч працівників — Мінекономіки

Від початку офіційного запуску електронного бронювання через портал «Дія» критично важливі підприємства та ті, що працюють на потреби Сил безпеки й оборони, вже забронювали майже 120 тис. працівників. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Від початку офіційного запуску електронного бронювання через портал «Дія» критично важливі підприємства та ті, що працюють на потреби Сил безпеки й оборони, вже забронювали майже 120 тис.
Фото:presspoint.in.ua

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Електронне бронювання

«Бізнес уже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. Станом на 5 серпня через портал „Дія“ вже забронювали майже 120 тис. співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборон», — заявила Свириденко.

Вона додала, що зараз триває системна робота над оновленням списків критично важливих підприємств.

Читайте: Е-бронювання: які плюси та мінуси процедури, з погляду юриста

Нагадаємо

Якписав «Мінфін», у «Дії» з 17 липня 2024 року керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, отримали можливість забронювати співробітників через портал «Дія».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
potator
potator
6 серпня 2024, 9:21
#
Синяя таблетка позволит остаться в искусственно созданной реальности Матрицы, то есть жить «неизвестностью иллюзии», тогда как красная таблетка приведёт к бегству из Матрицы в реальный мир, то есть в «правдивую реальность», несмотря на то что это более жестокая, сложная жизнь.
+
0
KValera
KValera
6 серпня 2024, 9:55
#
Potator. Поделись контактами дилера
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