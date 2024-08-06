Через «Дію» забронювали вже майже 120 тисяч працівників — Мінекономіки

Від початку офіційного запуску електронного бронювання через портал «Дія» критично важливі підприємства та ті, що працюють на потреби Сил безпеки й оборони, вже забронювали майже 120 тис. працівників. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Електронне бронювання

«Бізнес уже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. Станом на 5 серпня через портал „Дія“ вже забронювали майже 120 тис. співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборон», — заявила Свириденко.

Вона додала, що зараз триває системна робота над оновленням списків критично важливих підприємств.

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Нагадаємо

Якписав «Мінфін», у «Дії» з 17 липня 2024 року керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, отримали можливість забронювати співробітників через портал «Дія».