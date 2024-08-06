Тендери для «Охматдиту» на 14 мільйонів скасували

Два тендери на консультацію з ремонту та технагляд з відбудови для «Охматдиту» на 14 мільйонів гривень скасували. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Скасування тендерів

«У звʼязку з ухваленням рішення про проведення нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі „Охматдиту“, скасовуються і супутні тендери, які були оголошені», — йдеться у повідомленні.

Йдеться про тендер з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на суму 5 мільйонів грн та тендер на інженерно-консультаційні послуги на суму 9 мільйонів грн.

«Договори в рамках цих конкурсів не підписано та підписуватись не будуть», — додали у МОЗ.

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Скандал з відбудовою «Охматдиту»

«Мінфін» писав, що Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт пошкодженого корпусу лікарні «Охматдит» через скандал на фоні того, що БО «Благодійний фонд «Охматдит» обрав маловідомого переможця тендеру на ремонт пошкодженого корпусу лікарні, ціни у якого одні з найдорожчих.

Скільки було зібрано грошей

За підрахунком, сума становить понад мільярд гривень від благодійників, не враховуючи допомоги від іноземних урядів.

На благодійний рахунок «Охматдит» надійшло 312 млн грн.

На благодійний фонд лікарні — 378 млн грн.

Через платформу United24 — 320 млн грн.

Уряд України виділив із резервного фонду 100 млн грн.

Уряд Німеччини виділив 10 млн євро.

Уряд Литви виділив $1 млн.

Американський бізнесмен і меценат Говард Баффет виділив $11,2 млн на обладнання, яке передадуть Україні.

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