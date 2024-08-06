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6 серпня 2024, 8:52

Тендери для «Охматдиту» на 14 мільйонів скасували

Два тендери на консультацію з ремонту та технагляд з відбудови для «Охматдиту» на 14 мільйонів гривень скасували. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Два тендери на консультацію з ремонту та технагляд з відбудови для «Охматдиту» на 14 мільйонів гривень скасували.
Фото: БФ "Охматдит - Здорове дитинство"

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Скасування тендерів

«У звʼязку з ухваленням рішення про проведення нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі „Охматдиту“, скасовуються і супутні тендери, які були оголошені», — йдеться у повідомленні.

Йдеться про тендер з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на суму 5 мільйонів грн та тендер на інженерно-консультаційні послуги на суму 9 мільйонів грн.

«Договори в рамках цих конкурсів не підписано та підписуватись не будуть», — додали у МОЗ.

Читайте: Тендер на відбудову «Охматдиту» скасують і проведуть заново — МОЗ

Скандал з відбудовою «Охматдиту»

«Мінфін» писав, що Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт пошкодженого корпусу лікарні «Охматдит» через скандал на фоні того, що БО «Благодійний фонд «Охматдит» обрав маловідомого переможця тендеру на ремонт пошкодженого корпусу лікарні, ціни у якого одні з найдорожчих.

Скільки було зібрано грошей

За підрахунком, сума становить понад мільярд гривень від благодійників, не враховуючи допомоги від іноземних урядів.

  • На благодійний рахунок «Охматдит» надійшло 312 млн грн.
  • На благодійний фонд лікарні — 378 млн грн.
  • Через платформу United24 — 320 млн грн.
  • Уряд України виділив із резервного фонду 100 млн грн.
  • Уряд Німеччини виділив 10 млн євро.
  • Уряд Литви виділив $1 млн.
  • Американський бізнесмен і меценат Говард Баффет виділив $11,2 млн на обладнання, яке передадуть Україні.

Читайте: Скандал з відбудовою «Охматдиту»: МОЗ закликає провести додаткові перевірки тендеру

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Кино Индустрия
Кино Индустрия
6 серпня 2024, 10:46
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Нет, ну это понятно, что один корупционный тендер отменили, второй, но почему никого не посадили за попытку провернуть коррупционную схему? Где расследование, ало? Как это все за#бало…
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0
financialGenius
financialGenius
6 серпня 2024, 11:49
#
А кто в новых «тендерах» учавствовать тогда будет ?)
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