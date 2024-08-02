Скандал з відбудовою «Охматдиту»: МОЗ закликає провести додаткові перевірки тендеру

Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт пошкодженого корпусу лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Він зазначив, що від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, щоб інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші.

«Я особисто і моя команда робить все, аби процес був абсолютно прозорий», — запевнив Ляшко.

Ляшко також заявив, що сьогодні, 2 серпня, у всіх охочих буде можливість поставити всі питання.

«Запрошую це зробити в „Охматдиті“ о 14:00, де буду присутній разом з керівництвом „Охматдиту“ та Фонду», — закликав Ляшко.

Скандал з відбудовою «Охтатдиту»

БО «Благодійний фонд «Охматдит» обрав ТОВ «Буд-технолоджі» переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

За даними «Наші гроші», З 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 млн грн (без ПДВ).

Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше — від 42 до 286 млн грн. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

З десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт.

«Охматдит» наголошує, що «проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України „Про публічні закупівлі“, а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами».

Однак ніякого пояснення ігноруванню дешевших пропозицій «Охматдит» не надав.

БО «Благодійний фонд „Охматдит“ — здорове дитинство» категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ «Охматдит».

За даними «Наших грошей» від учасників конкурсу, у фінал були відібрані фірми «ДАК» (310 млн грн) з групи «Альтіс» Олександра Глімбовського, «Буд-технолоджі» (307 млн грн) з групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та «Мега профіт груп» (220 млн грн) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко.

Робоча група замовника провела з цими фірмами онлайн-зустрічі. «Мега профіт груп» отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів. «ДАК» відмовили через скандальну репутацію Глімбовського.

Замовник довірив фірмі «Столична правова фундація» провести «юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності» і зрештою обрав «Буд-технолоджі» підрядником.

«Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей „Reynaers“ (великі темного кольору на фото корпусу) та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у „Буд-технолоджі“ коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому, ціна цих робіт порівняно з дешевшими учасниками конкурсу завищена вдвічі», — написало видання.

Квадратний метр фасадних композитних панелей «Reynaers» від «Буд-технолоджі» коштуватиме 37,56 грн, «Ріола-модуль лтд» пропонувала встановити їх по 21,72 грн за «квадрат», а «Мега профіт груп» — по 17,53 грн.

Також фірма «Ріола-модуль», яка і виконувала будівництво цього корпусу, у своїй тендерній пропозиції (179 млн грн) повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих «чистих приміщень» (операційних тощо). Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені.

«Буд-технолоджі»

ТОВ «Буд-технолоджі» зі статутним капіталом 5 тисяч гривень зареєстровано у Запоріжжі. У державних тендерах участі не брала. У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір підряду з ТОВ «Крам-інвест» на будівельні роботи по клініці в Запоріжжі по вул. Святого Миколая, 27.

З публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки «UniClinic» відомо, що воно було реалізовано запорізькою компанією-забудовником «Sensar» Марка Марченка.

Зараз власником та керівником «Буд-Технолоджі» є Василь Кобизь, який прописаний в селі Братське Запорізької області. За даними «NGL.media», раніше її керівником була Ольга Шаленна.

Вона є мамою Євгена Шаленного, давнього партнера Марка Марченка. «Запорізький центр розслідувань» називає Євгена Шаленного «менеджером Марченка».

Марк Марченко і Євген Шаленний з 2015 року розвивали у Запоріжжі місцевий осередок партії «Самопоміч», яку очолював мер Львова Андрій Садовий. При цьому бізнес-партнером Марченка був брат заступника мера Запоріжжя.

У 2017 році Марченка затримували за фіктивні акти виконаних робіт по будівництву в Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 млн грн. «Самопоміч» публічно захищала бізнесмена, називаючи ту справу «тиском на політичну силу».

У 2022 році виявилось, що «Буд-Технолоджі» і «Sensar» мають землю у зеленому передмісті Львова нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак виявилось, що 99% площі забудови мав зайняти торгово-розважальний центр.