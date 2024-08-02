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2 серпня 2024, 9:02

Скандал з відбудовою «Охматдиту»: МОЗ закликає провести додаткові перевірки тендеру

Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт пошкодженого корпусу лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт пошкодженого корпусу лікарні «Охматдит».
Фото: БФ "Охматдит - Здорове дитинство"

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Він зазначив, що від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, щоб інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші.

«Я особисто і моя команда робить все, аби процес був абсолютно прозорий», — запевнив Ляшко.

Ляшко також заявив, що сьогодні, 2 серпня, у всіх охочих буде можливість поставити всі питання.

«Запрошую це зробити в „Охматдиті“ о 14:00, де буду присутній разом з керівництвом „Охматдиту“ та Фонду», — закликав Ляшко.

Скандал з відбудовою «Охтатдиту»

БО «Благодійний фонд «Охматдит» обрав ТОВ «Буд-технолоджі» переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

За даними «Наші гроші», З 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 млн грн (без ПДВ).

Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше — від 42 до 286 млн грн. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

З десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт.

«Охматдит» наголошує, що «проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України „Про публічні закупівлі“, а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами».

Однак ніякого пояснення ігноруванню дешевших пропозицій «Охматдит» не надав.

БО «Благодійний фонд „Охматдит“ — здорове дитинство» категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ «Охматдит».

За даними «Наших грошей» від учасників конкурсу, у фінал були відібрані фірми «ДАК» (310 млн грн) з групи «Альтіс» Олександра Глімбовського, «Буд-технолоджі» (307 млн грн) з групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та «Мега профіт груп» (220 млн грн) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко.

Робоча група замовника провела з цими фірмами онлайн-зустрічі. «Мега профіт груп» отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів. «ДАК» відмовили через скандальну репутацію Глімбовського.

Замовник довірив фірмі «Столична правова фундація» провести «юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності» і зрештою обрав «Буд-технолоджі» підрядником.

«Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей „Reynaers“ (великі темного кольору на фото корпусу) та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у „Буд-технолоджі“ коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому, ціна цих робіт порівняно з дешевшими учасниками конкурсу завищена вдвічі», — написало видання.

Квадратний метр фасадних композитних панелей «Reynaers» від «Буд-технолоджі» коштуватиме 37,56 грн, «Ріола-модуль лтд» пропонувала встановити їх по 21,72 грн за «квадрат», а «Мега профіт груп» — по 17,53 грн.

Також фірма «Ріола-модуль», яка і виконувала будівництво цього корпусу, у своїй тендерній пропозиції (179 млн грн) повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих «чистих приміщень» (операційних тощо). Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені.

«Буд-технолоджі»

ТОВ «Буд-технолоджі» зі статутним капіталом 5 тисяч гривень зареєстровано у Запоріжжі. У державних тендерах участі не брала. У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір підряду з ТОВ «Крам-інвест» на будівельні роботи по клініці в Запоріжжі по вул. Святого Миколая, 27.

З публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки «UniClinic» відомо, що воно було реалізовано запорізькою компанією-забудовником «Sensar» Марка Марченка.

Зараз власником та керівником «Буд-Технолоджі» є Василь Кобизь, який прописаний в селі Братське Запорізької області. За даними «NGL.media», раніше її керівником була Ольга Шаленна.

Вона є мамою Євгена Шаленного, давнього партнера Марка Марченка. «Запорізький центр розслідувань» називає Євгена Шаленного «менеджером Марченка».

Марк Марченко і Євген Шаленний з 2015 року розвивали у Запоріжжі місцевий осередок партії «Самопоміч», яку очолював мер Львова Андрій Садовий. При цьому бізнес-партнером Марченка був брат заступника мера Запоріжжя.

У 2017 році Марченка затримували за фіктивні акти виконаних робіт по будівництву в Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 млн грн. «Самопоміч» публічно захищала бізнесмена, називаючи ту справу «тиском на політичну силу».

У 2022 році виявилось, що «Буд-Технолоджі» і «Sensar» мають землю у зеленому передмісті Львова нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак виявилось, що 99% площі забудови мав зайняти торгово-розважальний центр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 серпня 2024, 9:35
#
Тендер был? Был! В рамках Закона -
«Про публічні закупівлі»
Президент України п. порошенко.
м. Київ 25 грудня 2015 року.
На платформе «прозоро» ?
Так какие вопросы?
Есть вопросы, задавайте тем кто горлопанил от радости когда этот Закон принимали и тем кто его принимал! Добавлю. не смотря на ЗАПЕРЕЧЕННЯ от Главного Юридического отдела Верховной Рады!
+
+84
3212242
3212242
2 серпня 2024, 10:27
#
О, слід Порошенка підʼїхав))
+
+45
AllexL
AllexL
2 серпня 2024, 10:35
#
Як людина, яка була як зі сторони замовника, так із сторони потенційного виконувача, можу стверджувати, що Прозорро — дуже гарна платформа для придбання чогось стандартного, накшталт меблів, авто, матеріалів та ін.
Але якщо товар унікальний — то тут є проблема, та вона — не в стільки в Прозорро, скільки в Замовнику, що формує умови тендеру та приймають рішення по ітогам торгів ;)
+
0
Moonlighter
Moonlighter
2 серпня 2024, 10:59
#
Тут вопросы появились не к закону и самой плащадке прозоро, а к тому что результат тендера выглядит подозрительно. Ты ж статью хоть читай:

«Охматдит» наголошує, що «проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України „Про публічні закупівлі“, а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами».
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 серпня 2024, 12:01
#
Это словоблудие, принимало участие 10 фирм, которые, согласно закона, при подаче документов прошли проверки.
Вывод — значит сам закон прописал такие условтя проверки которые позводяют совершать такие действия.
На подобные «косяки» указывали юристы, при принятии закона юристы ВР, но «депутаты — гаслометы» победили!
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0
Moonlighter
Moonlighter
2 серпня 2024, 12:09
#
Вывод — значит в тендере есть коррупционная составляющая.

Охматдит" наголошує, що «проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами.

На прозоро проходят десятки тысяч тендеров в год, и других аналогов нет. Если бы не эта площадка, то все гос закупки были бы в тени и ты бы вообще не знал сколько там воруют.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 серпня 2024, 12:17
#
1 я вам не «тыкал», правда?
2 посмотрите, для начала, кто понял этот вопро и кому это выгодно.
+
+15
Astra1103
Astra1103
2 серпня 2024, 11:08
#
У виміранні динозаврів він теж винен
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