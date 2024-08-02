Тендер на відбудову «Охматдиту» скасують і проведуть заново — МОЗ

Тендер на відбудову пошкодженого від ракетного обстрілу корпусу дитячої лікарні «Охматдит» скасують і проведуть заново. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу у п’ятницю, 2 серпня.

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Новий тендер проведуть протягом 7−16 днів з використанням системи Prozorro.

«Благодійний фонд „Охматдиту“ перерахує кошти на казначейський рахунок закладу, тож наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель», — заявив Ляшко.

Створення наглядово-ревізійної ради

Після скандалу щодо тендеру МОЗ та «Охматдит» ініціюють створення наглядово-ревізійної ради, у яку ввійдуть шість благодійників, які найбільше задонатили, а також по одному представнику від МОЗу та лікарні, і представники будівельних підрядників. Загалом у раді буде 15 осіб.

Рада має створити критерії, за якими виберуть підрядника для відновлення корпусу «Охматдиту». Після цього проведуть тендер через Prozorro.

Скільки було зібрано грошей

Ляшко також розповів, скільки було зібрано грошей на відбудову «Охматдиту». За підрахунком, сума становить понад мільярд гривень від благодійників, не враховуючи допомоги від іноземних урядів.

На благодійний рахунок «Охматдит» надійшло 312 млн грн.

На благодійний фонд лікарні - 378 млн грн.

Через платформу United24 — 320 млн грн.

Уряд України виділив із резервного фонду 100 млн грн.

Уряд Німеччини виділяє 10 млн євро.

Уряд Литви виділив $1 млн.

Американський бізнесмен і меценат Говард Баффет виділив $11,2 млн на обладнання, яке передадуть Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт пошкодженого корпусу лікарні «Охматдит» через скандал на фоні того, що БО «Благодійний фонд «Охматдит» обрав маловідомого переможця тендеру на ремонт пошкодженого корпусу лікарні, ціни у якого одні з найдорожчих.