На 6 серпня відключення світла не передбачено — Укренерго

Завтра, 6 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні застосовуватися не будуть. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково», — зазначили в компанії.

Нагадаємо, що 5 серпня заходи обмеження споживання електроенергії також не застосовувались.

Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.