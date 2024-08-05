Завтра, 6 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні застосовуватися не будуть. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».
5 серпня 2024, 19:45
На 6 серпня відключення світла не передбачено — Укренерго
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«За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково», — зазначили в компанії.
Нагадаємо, що 5 серпня заходи обмеження споживання електроенергії також не застосовувались.
Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.
Джерело: Мінфін
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