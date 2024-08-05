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5 серпня 2024, 18:55

У НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки до кінця року

Усі члени Комітету з монетарної політики Національного банку підтримали рішення призупинити цикл зниження облікової ставки та зберегти її на рівні 13% у липні. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Усі члени Комітету з монетарної політики Національного банку підтримали рішення призупинити цикл зниження облікової ставки та зберегти її на рівні 13% у липні.

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Що думають в НБУ

Учасники дискусії погодилися, що в умовах посилення інфляційного тиску, вищого прогнозу інфляції та потенційної можливості реалізації частини проінфляційних ризиків таке рішення НБУ матиме заспокійливий вплив на інфляційні та курсові очікування.

Члени Комітету НБУ вказали на важливість такого рішення у контексті завдання НБУ підтримувати належний рівень реальної дохідності гривневих інструментів, що обмежуватиме тиск на валютному ринку та сприятиме наближенню інфляції до цілі 5% на прогнозному горизонті.

За оновленими розрахунками НБУ, у наступні місяці інфляція не тільки надолужить відставання від квітневої траєкторії прогнозу, а й навіть дещо перевищить її та становитиме 8,5% наприкінці року.

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Зокрема, ціновий тиск зростає через збільшення витрат бізнесу на оплату праці й електроенергію, а також часткове перенесення на ціни зниження курсу гривні. Крім того, проінфляційний ефект можуть мати і заходи уряду з мобілізації додаткових доходів для підтримання обороноздатності.

Більшість членів КМП переконані, що на етапі очікуваного пришвидшення інфляції та ймовірного погіршення інфляційних очікувань НБУ доцільно призупинити цикл зниження облікової ставки щонайменше до кінця 2024 року.

Нагадаємо, що 25 липня НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Джерело: Мінфін
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