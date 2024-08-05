Ціни на золото йдуть донизу

Ціни на золото йдуть вниз у понеділок, оскільки інвестори згортають позиції паралельно з ширшим розпродажем на фондових ринках, хоча аналітики відзначають, що привабливість дорогоцінного металу як активу-притулку залишається високою на тлі побоювань про рецесію в США. Про це пише Reuters.

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Як змінилися ціни

Спотова ціна на золото до 13:02 знизилася на 0,82% до $2.423,19 за тройську унцію.

«У заїждженому висловленні про те, що при обвалі всі кореляції прагнуть однієї, є частка істини, і оскільки трейдерам доводиться ліквідувати виграшні позиції, щоб покрити маржин-коли за іншими активами, волатильність золота сигналізує про рівень паніки на фондових ринках», — сказав Адріан Еш з Bullionvault.

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«Ймовірно, є опір на старому піку $2,484, але геополітична напруженість і побоювання про те, чи ФРС відстає від кривої, підтримують золото», — сказала Рона О'Коннелл зі StoneX.

Паладій подешевшав на 3,51% до $858,6 за унцію, срібло знизилося на 3,39% до $27,58 за унцію.

Ціна на платину опустилася на 3,37% — до $925,58.

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Нагадаємо

За даними WGC, другий квартал 2024 виявився рекордним для золота. Середня ціна на метал за даними LBMA (PM) склала $2 338 за унцію, що на 18% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 13% вище порівняно з першим кварталом поточного року.

У травні золото досягло нового рекорду $2 427 за унцію.