Світові центробанки збільшили обсяги золотих резервів на 12 тонн у червні

Обсяг золота в золотовалютних резервах світових ЦП у червні збільшився на 12 тонн, йдеться у повідомленні Всесвітньої ради із золота (World Gold Council, WGC), опублікованому на сайті організації.

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Попит знизився протягом місяця: щомісячні валові покупки становили 31 тонну, тоді як валові продажі досягли 18 тонн.

Хто купує золото

Найбільш активно золото купували центральні банки ринків, що розвиваються. Центральний банк Узбекистану та Резервний банк Індії додали по 9 тонн до своїх золотих резервів протягом місяця.

Монетарне управління Сінгапуру стало найбільшим продавцем золота у червні (-12 тонн).

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Нагадаємо

За даними WGC, другий квартал 2024 виявився рекордним для золота. Середня ціна на метал за даними LBMA (PM) склала $2 338 за унцію, що на 18% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 13% вище порівняно з першим кварталом поточного року.

У травні золото досягло нового рекорду $2 427 доларів США за унцію.