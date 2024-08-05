У липні кожна шоста гривня доходів отримана від ПДФО та військового збору — Мінфін

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані коштом:

Читайте: Відверта розмова про підвищення податків: Бізнесу не вдалося відмовити владу

Крім того, податку на прибуток підприємств отримано 5,5 млрд грн, рентної плати за користування надрами — 4,6 млрд грн; ввізного та вивізного мита — 3,7 млрд грн.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,7%, Державною митною службою — 94,3%.

Загалом за підсумками липня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 169,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів, додали у Мінфіні.

У липні Кабмін схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн — на оборону.

Уряд очікує, що підвищення військового збору та деякі інші заходи дасть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.