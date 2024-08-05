За даними Державної казначейської служби, за липень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 118,2 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
У липні кожна шоста гривня доходів отримана від ПДФО та військового збору — Мінфін
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Скільки отримано податків
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані коштом:
- податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (38,4 млрд грн);
- податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (21,3 млрд грн);
- податку на доходи фізичних осіб та військового збору (19,9 млрд грн);
- акцизного податку (18,6 млрд грн).
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Крім того, податку на прибуток підприємств отримано 5,5 млрд грн, рентної плати за користування надрами — 4,6 млрд грн; ввізного та вивізного мита — 3,7 млрд грн.
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,7%, Державною митною службою — 94,3%.
Загалом за підсумками липня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 169,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів, додали у Мінфіні.
Підвищення податків
У липні Кабмін схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн — на оборону.
Уряд очікує, що підвищення військового збору та деякі інші заходи дасть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.
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