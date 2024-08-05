Частка непрацюючих кредитів продовжує скорочуватись, але повільно — Гетманцев

За підсумками першої половини року частка непрацюючих кредитів (NPL) як відсоток від загального кредитного портфелю зменшилась до 34,6% (з 37,4% на початку року). Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев з посиланням на дані НБУ .

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Скорочення частки NPL

Скорочення відображає насамперед нарощування загальних обсягів кредитування (+78,8 млрд грн з початку року) і відповідно збільшення частки здорового кредитного портфелю, але й також мало місце помірне списання самих NPL банками, насамперед у роздрібному сегменті (споживчі кредити населенню).

Загалом за пів року портфель NPL скоротився на 4,2 млрд грн (до 418,2 млрд грн).

За оцінками НБУ, банки в цілому проактивно підходять до врегулювання NPL, застосовуючи як основний інструмент позасудові реструктуризації (як правило, пролонгацію кредиту з/без надання пільгового періоду обслуговування).

Зокрема, банки реструктуризували близько половини всіх корпоративних NPL, що сьогодні залишаються на їхніх балансах, а без врахування Привату — 90%. Водночас як зазначає регулятор: «попри всі зусилля відновлення платоспроможності боржників залишається рідкістю». Це обумовлює час від часу потребу банків у зверненні на предмет застави та її продаж, аби покрити частину збитків.

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