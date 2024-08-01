Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася за перше півріччя року до 34,6%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 серпня 2024, 18:22

Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася за перше півріччя року до 34,6%

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 липня 2024 року становила 34,6%, що на 2,8 відсоткових пункта нижче показника станом на початок року. Обсяг NPL скоротився за перше півріччя 2024 року на 4,2 млрд грн до 418,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 липня 2024 року становила 34,6%, що на 2,8 відсоткових пункта нижче показника станом на початок року.
Фото: НБУ

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Частка NPL роздрібних кредитів за цей час знизилася на 3,9 в. п. до 19,6%. Помітно прискорилося і зниження частки NPL у корпоративному кредитному портфелі — на 1,9 в. п. до 42,2%.

Ключові чинники скорочення частки NPL — подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих роздрібних кредитів, передусім банками з українським приватним капіталом.

Зазначається, що врегулювання NPL у корпоративному сегменті потребує значних зусиль від банків, про що свідчить червневий Звіт про фінансову стабільність.

Банки дають цьому раду, активно застосовуючи наявний достатній інструментарій для врегулювання NPL. Найпоширенішими інструментами роботи банків із NPL є позасудові реструктуризації. Вони покликані пом’якшити боргове навантаження на клієнта та дати йому змогу відновити платоспроможність.

Банки реструктуризували близько половини всіх корпоративних NPL, що сьогодні залишаються на їхніх балансах. Без урахування кредитів колишнім власникам ПриватБанку така частка перевищує 90%. (Частка NPL корпоративних кредитів без урахування кредитів колишнім власникам ПриватБанку становить 29,3%, тобто на 12,9 в. п. менше, ніж з їх урахуванням).

Ґрунтовний аналіз умов та ефективності реструктуризацій із 2020 року, що був здійснений у червневому Звіті про фінансову стабільність, свідчить про таке:

  • до повномасштабного вторгнення найпоширенішою поступкою клієнтам із NPL була пролонгація боргу, зрідка — з пільговим періодом сплати процентів за кредитом;
  • під час повномасштабної війни банки стали гнучкішими. Щоб залишити більше ресурсів клієнту для швидшого відновлення його фінансового стану, вони поєднували одночасно декілька інструментів. У 62% випадків це комбінація інструментів пролонгації кредиту та надання пільгового періоду для сплати процентів;
  • найчастіше до NPL застосовується щонайменше дві-три послідовних відносно коротких реструктуризацій, зазвичай кожна наступна має довший строк, ніж попередня;
  • водночас банки рідко знижують ставки, винятками були реструктуризації, здійснені відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію», які переважно проводилися до 2022 року;
  • заходом «останньої надії» у врегулюванні NPL є стягнення та продаж банком застави. «Воєнні» NPL забезпечені краще за старий портфель з огляду на виваженіші стандарти кредитування останніх років. Однак загалом невисоке покриття кредитів заставою робить заходи добровільного врегулювання для банків ще вагомішими.

«Попри всі зусилля, відновлення платоспроможності боржників залишається рідкістю», — йдеться в повідомленні регулятора.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.

Кредити готівкою в Україні

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Vasssiliy
Vasssiliy
1 серпня 2024, 19:48
#
Всё проще: за последний год надавали е-оселю, 5−7-9 и т. д. в огромных количествах, чего не должно было быть,; пока что, по горячим следам, они обслуживаются, соответственно, доля неработающих кредитов снизилась, но при текущем состоянии дел — еще через год или два ситуация усугубится драматично. Хотя даже так — треть неработающих кредитов — это жесть!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами