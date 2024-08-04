Японські акції зазнали найбільшого падіння з 1987 року

Японський еталонний індекс Nikkei Stock Average у п’ятницю, 2 серпня, зафіксував друге за величиною падіння у своїй історії. Про це повідомляє Nikkei Asia.

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Фондовий індекс Nikkei впав до 35 909,70, знизившись на 2 216,63 пункту, або 5,81%, що стало другим за величиною падінням в історії, після «Чорного понеділка» у жовтні 1987 року.

Токійський фондовий індекс знизився на 166,09 пункту, втративши 6,14%.

Акції, пов'язані з чіпами, очолили падіння. Японський виробник мікросхем Tokyo Electron впав приблизно на 12%, а виробник випробувального обладнання Advantest впав на 8%.

Фінансові акції також пішли вниз. Daiwa Securities впали на 19%, Mitsubishi UFJ Financial Group — на 12%, а Nomura Holdings — на 11%.

Падіння також відбулось і в інших частинах Азії. Тайванський індекс Taiex впав на 4,43%, а південнокорейський Kospi — на 3,65%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що акції Intel впали на 26% після того, як американська компанія оприлюднила радикальні плани щодо скорочення кількості співробітників і капітальних витрат.