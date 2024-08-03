Акції Intel впали на 26% через плани скоротити 15 тисяч робочих місць

Американська компанія Intel втратила більше чверті своєї вартості в п’ятницю після того, як оприлюднила радикальні плани щодо скорочення кількості співробітників і капітальних витрат. Про це повідомляє Financial Times.

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Екстренні кроки виконавчого директора Пет Гелсінгер, щоб повернути культову компанію Кремнієвої долини на стабільну фінансову основу, включають 15-відсоткове скорочення її робочої сили, або близько 15 000 робочих місць. Причому більшість посад буде звільнено цього року.

Щоб підкріпити свої фінанси, що слабшають, Intel також скасувала свої дивіденди та оголосила про несподіваний розворот своїх різких капітальних витрат. При цьому інвестиції цього року, ймовірно, будуть на 20% меншими, ніж прогнозувалося.

Падіння акцій

Акції американського виробника мікросхем у п’ятницю, 2 серпня, впали на 26% на тлі більш широкого розпродажу на фондовому ринку. Це перевищило 10-відсоткове падіння, яке спостерігалося після останнього звіту про прибутки Intel.

За словами Financial Times, це стало ще одним серйозним ударом по впевненості Волл-стріт у тому, що Гелсінгеру вдасться реалізувати свій амбітний план перетворень.

Акції інших компаній, які виробляють напівпровідники, також впали в п'ятницю після останніх квартальних результатів Intel, у тому числі виробника чипового обладнання ASML (-9%), і постачальника Tokyo Electron (-12%).

Незважаючи на те, що більшість аналітиків високо оцінили Гелсінгера за те, що він позбавив Intel від давніх недоліків у її основній технології виробництва, йому вдалося не так успішно відвоювати частку ринку, яку Intel втратила через конкурента AMD, та заробити на бурхливому попиті на мікросхеми для штучного інтелекту.