Голова НБУ пообіцяв стабільність на валютному ринку

Національний банк України й надалі зберігатиме стійкість на валютному ринку. Для цього є достатній запас міжнародних резервів. Про це написав голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, завдяки зовнішньому фінансуванню у 2024 році резерви зростуть до $41 млрд.

«Попри їх зниження (резервів, — ред.) до $37 млрд і $32 млрд у 2025 та 2026 роках відповідно, НБУ матиме змогу забезпечувати помірні двосторонні коливання обмінного курсу у відповідь на зміну ринкових умов», — зазначив очільник Нацбанку.

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Пишний також додав, що в умовах війни, під впливом нових непередбачуваних подій і чинників загальна картина може змінюватися не лише в негативний бік.