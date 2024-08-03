НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 29 липня по 2 серпня, не купував на міжбанківському валютному ринку валюту і продав $767,40 млн проти $784,63 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ .

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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $17,23 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $118,37 млн;

продав $17 953,10 млн;

чистий продаж валюти становив $17 834,73 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у липні 2024 року Нацбанк збільшив чистий продаж валюти на міжбанку до $3,316 млрд, що є максимальним значенням із початку року.