Національний банк протягом тижня, з 29 липня по 2 серпня, не купував на міжбанківському валютному ринку валюту і продав $767,40 млн проти $784,63 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
3 серпня 2024, 10:02
НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку
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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $17,23 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $118,37 млн;
- продав $17 953,10 млн;
- чистий продаж валюти становив $17 834,73 млн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у липні 2024 року Нацбанк збільшив чистий продаж валюти на міжбанку до $3,316 млрд, що є максимальним значенням із початку року.
Джерело: Мінфін
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