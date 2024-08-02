Мінфін США продовжив дозвіл на завершення деяких фінансових операцій з російськими установами, які перебувають під санкціями, до 12 жовтня 2024 року. Про це йдеться у відповідній ліцензії, передає ЕП.
2 серпня 2024, 19:37
США продовжили до 12 жовтня завершення трансакцій з Мосбіржею
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Це включає такі організації, як Московська біржа, Національний кліринговий центр і Національний розрахунковий депозитарій.
Зокрема, дозволено завершення наступних операцій:
- Закриття угод із заблокованими установами, якщо платежі здійснюються на спеціальні заблоковані рахунки.
- Продаж або передача боргових зобов'язань та акцій, випущених або гарантованих цими установами, якщо покупець не є американською особою.
- Завершення угод з боргами та акціями, укладених до 12 червня 2024 року.
- Закриття деривативних контрактів, укладених до 12 червня 2024 року, за умови, що платежі здійснюються на заблоковані рахунки.
Проте існує важливе обмеження: забороняються транзакції, які стосуються кореспондентських рахунків та операцій з Центральним банком росії, Національним фондом добробуту росії та Міністерством фінансів росії.
Ці нові правила набувають чинності з 2 серпня 2024 року та замінюють попередні ліцензії, видані в червні 2024 року.
Джерело: Мінфін
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