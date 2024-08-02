У липні до держбюджету надійшло митних платежів на майже 48 мільярдів

У липні 2024 року до державного бюджету надійшло 47,9 млрд грн митних платежів. Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Зазначається, що надходження склали 94,2% від очікуваного показника, що зумовлено зниженням обсягу оподаткованого імпорту товарів, ввезених автотранспортом (на 18% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року).

Водночас сума перерахувань до бюджету у липні цього року на 1,3 млрд грн перевищила відповідний показник попереднього місяця і на 9,4 млрд грн (на 24,4%) зросла порівняно з липнем минулого року.

«Тобто, в липні 2024 року збереглась позитивна динаміка зростання надходжень до бюджету митних платежів, що вкотре підтверджує стабільність і надійність українського бізнесу в складних умовах війни», — йдеться в повідомленні.