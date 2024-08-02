У липні 2024 року до державного бюджету надійшло 47,9 млрд грн митних платежів. Про це повідомляє Державна митна служба України.
2 серпня 2024, 18:06
У липні до держбюджету надійшло митних платежів на майже 48 мільярдів
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Зазначається, що надходження склали 94,2% від очікуваного показника, що зумовлено зниженням обсягу оподаткованого імпорту товарів, ввезених автотранспортом (на 18% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року).
Водночас сума перерахувань до бюджету у липні цього року на 1,3 млрд грн перевищила відповідний показник попереднього місяця і на 9,4 млрд грн (на 24,4%) зросла порівняно з липнем минулого року.
«Тобто, в липні 2024 року збереглась позитивна динаміка зростання надходжень до бюджету митних платежів, що вкотре підтверджує стабільність і надійність українського бізнесу в складних умовах війни», — йдеться в повідомленні.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Українським учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення заробітної плати, адже понад 70% державного бюджету витрачається на оборону
Про це заявив міністр освіти й науки Оксен Лісовий на брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину, передає Укрінформ.
Він визнав, що фінансове заохочення сприятиме професійному розвитку вчителів, однак зазначив, що для цього в бюджеті бракує грошей.
«Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо. Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі й щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна», — сказав Лісовий.
Він також зазначив, що на сьогодні понад 70% державного бюджету витрачається на оборону, але після перемоги України гроші можна буде спрямувати на освіту.
«Нам треба протриматися. Бо позиція президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом № 1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога — і переводимо освіту в пріоритет № 1», — резюмував міністр.