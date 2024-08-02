Протягом 2024-2025 років з України виїде ще 700 тисяч людей — НБУ

У 2024−2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тисяч осіб відповідно). Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за липень 2024 року.

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Зазначається, що це припущення погіршено порівняно з квітневим Інфляційним звітом у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями електроенергії та посилює ризики для опалювального сезону.

Крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію.

Крім того, міграцію зумовить повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.

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«Наразі переважають негативні ризики ще більшого відпливу мігрантів за кордон, меншого та пізнішого їх повернення. Вагомими чинниками цього можуть стати законодавчі рішення урядів країн-реципієнтів щодо поглиблення інтеграції українських мігрантів у країнах перебування, а їхніх дітей — в освітніх системах країн перебування, і, відповідно, збільшення схильності до об'єднання родин за кордоном», — йдеться в повідомленні.

Повернення українців

Очікується, що чисте повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році та буде поступовим (близько 400 тис. осіб), оскільки через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.

ВПО

Кількість внутрішньо переміщених осіб також залишатиметься значною, бо згідно з опитуваннями значна їх частка не має куди повертатися через значні руйнування.