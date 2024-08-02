Протягом 2024-2025 років з України виїде ще 700 тисяч людей — НБУ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 серпня 2024, 13:09

Протягом 2024-2025 років з України виїде ще 700 тисяч людей — НБУ

У 2024−2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тисяч осіб відповідно). Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за липень 2024 року.

У 2024−2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тисяч осіб відповідно).
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що це припущення погіршено порівняно з квітневим Інфляційним звітом у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями електроенергії та посилює ризики для опалювального сезону.

Крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію.

Крім того, міграцію зумовить повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.

Читайте також: НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення з 2025 року

«Наразі переважають негативні ризики ще більшого відпливу мігрантів за кордон, меншого та пізнішого їх повернення. Вагомими чинниками цього можуть стати законодавчі рішення урядів країн-реципієнтів щодо поглиблення інтеграції українських мігрантів у країнах перебування, а їхніх дітей — в освітніх системах країн перебування, і, відповідно, збільшення схильності до об'єднання родин за кордоном», — йдеться в повідомленні.

Повернення українців

Очікується, що чисте повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році та буде поступовим (близько 400 тис. осіб), оскільки через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.

ВПО

Кількість внутрішньо переміщених осіб також залишатиметься значною, бо згідно з опитуваннями значна їх частка не має куди повертатися через значні руйнування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+22
Kharakternyk
Kharakternyk
2 серпня 2024, 13:30
#
Так мало?
+
+15
Lamo
Lamo
2 серпня 2024, 13:54
#
Це значить держслужбовці ще пару млрд $ хабарів отримають — нормальна зеленоміка.
+
+52
Pablito
Pablito
2 серпня 2024, 14:06
#
Ще 700 тис українців виїдуть за кордон у 2024−2025 роках через проблеми з електроенергією — НБУ

Электроэнергия — 10-я по важности проблема. Основных причины 2:
1 — дикая коррупция на каждом шагу и на всех уровнях, что бы власть ни говорила, пытаясь прикрыть очевидное
2 — несправедливая и хаотичная мобилизация, включая насильственные задержания и бусификацию на улицах

Что имеем за последние пару дней?

Тендер на Охмадит на 310 млн выиграла никому не известная фирмочка, предложившая максимальную цену.

Тендер на военное кладбище под Киевом на 1,8 млрд выиграла никому не известная фирмочка, создання уже после объявления тендера.

Глава Ровенского облсовета, арестованный за коррупцию, вернулся на должность и даже получит всю зарплату за время сидения в СИЗО.

И так — до бесконечности.

А что там с Содолем и комбригом 59 бригады? Уже сидят?

А что с увольнением уважаемых военными комбригов 24 и 80 бригад? Уже отстали от них?

А что с комбригами-самодурами 126 и 127 бригад? Уже прекратили беспредел и отношение к людям, как к мясу?

Говорить высокопарные и правильные слова на ежедневных видео и конференциях — это хорошо, конечно, но, когда реальность вообще другая, то…

Фактически, коррупция и деградация топ-чиновников и топ-офицеров выполняет планы Хуйла по уничтожению Украины изнутри. И перевыполняет их.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають IG Li, potator, sasok33 и 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами