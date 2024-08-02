У 2024−2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тисяч осіб відповідно). Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за липень 2024 року.
Протягом 2024-2025 років з України виїде ще 700 тисяч людей — НБУ
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Зазначається, що це припущення погіршено порівняно з квітневим Інфляційним звітом у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями електроенергії та посилює ризики для опалювального сезону.
Крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію.
Крім того, міграцію зумовить повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.
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«Наразі переважають негативні ризики ще більшого відпливу мігрантів за кордон, меншого та пізнішого їх повернення. Вагомими чинниками цього можуть стати законодавчі рішення урядів країн-реципієнтів щодо поглиблення інтеграції українських мігрантів у країнах перебування, а їхніх дітей — в освітніх системах країн перебування, і, відповідно, збільшення схильності до об'єднання родин за кордоном», — йдеться в повідомленні.
Повернення українців
Очікується, що чисте повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році та буде поступовим (близько 400 тис. осіб), оскільки через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.
ВПО
Кількість внутрішньо переміщених осіб також залишатиметься значною, бо згідно з опитуваннями значна їх частка не має куди повертатися через значні руйнування.
Коментарі - 3
Электроэнергия — 10-я по важности проблема. Основных причины 2:
1 — дикая коррупция на каждом шагу и на всех уровнях, что бы власть ни говорила, пытаясь прикрыть очевидное
2 — несправедливая и хаотичная мобилизация, включая насильственные задержания и бусификацию на улицах
Что имеем за последние пару дней?
Тендер на Охмадит на 310 млн выиграла никому не известная фирмочка, предложившая максимальную цену.
Тендер на военное кладбище под Киевом на 1,8 млрд выиграла никому не известная фирмочка, создання уже после объявления тендера.
Глава Ровенского облсовета, арестованный за коррупцию, вернулся на должность и даже получит всю зарплату за время сидения в СИЗО.
И так — до бесконечности.
А что там с Содолем и комбригом 59 бригады? Уже сидят?
А что с увольнением уважаемых военными комбригов 24 и 80 бригад? Уже отстали от них?
А что с комбригами-самодурами 126 и 127 бригад? Уже прекратили беспредел и отношение к людям, как к мясу?
Говорить высокопарные и правильные слова на ежедневных видео и конференциях — это хорошо, конечно, но, когда реальность вообще другая, то…
Фактически, коррупция и деградация топ-чиновников и топ-офицеров выполняет планы Хуйла по уничтожению Украины изнутри. И перевыполняет их.