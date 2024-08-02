НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення з 2025 року

Національний банк прогнозує незмінність окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, зумовлять поступове підвищення тарифів у наступних роках. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за липень 2024 року.

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«Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів», — йдеться в прогнозі.

Зазначається, що невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції.

Зокрема значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній, пояснюють в НБУ.

За даними регулятора, це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє

«Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще певний час обмежуватиме зростання адміністративних цін. Проте їх поступове приведення до ринкових рівнів, яке згідно з припущеннями розпочнеться з 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником у 2025−2026 роках», — йдеться у звіті.

Нагадаємо

Під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони.