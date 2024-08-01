Отримання гранту від США на $3,9 млрд: Міністр фінансів підписав відповідну угоду

Найближчим часом до Державного бюджету України надійде грант від США обсягом майже $3,9 млрд. Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Боб Сом підписали відповідну Угоду.

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Що відомо

«Ефективна робота Уряду разом зі значною підтримкою від міжнародних партнерів дозволяють забезпечувати стабільність фінансової системи в умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України. Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація критично важливих ресурсів. Це — необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету», — зазначив Марченко.

Куди спрямують кошти

Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю).

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Це — перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році.

Запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає $7,8 млрд.

Кошти надійдуть через проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Проєкт є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні.

З початку повномасштабного вторгнення росії він обʼєднує зусилля іноземних донорів для надання критично важливої підтримки Уряду України.

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