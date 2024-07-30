Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч зі Спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Однією із тем обговорень стала фінансова допомога Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.
Україна найближчими тижнями може отримати від США $3,9 млрд
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Деталі зустрічі
Глава уряду подякував США за підтримку рішення країн G7 про надання Україні $50 млрд за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів рф. Сторони обговорили питання реалізації цієї ініціативи.
«Для нас важливо, щоб кошти були доступні Україні вже з 2025 року та була можливість направити їх на всі критичні потреби, включно з військовими», — зазначив Шмигаль.
Також сторони обговорили питання роботи Мультидонорської координаційної платформи. Як зауважив прем'єр-міністр, пріоритетними для України залишаються фінансування бюджетних видатків, проєкти відновлення та підтримка енергетики.
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Що відомо про грант від США на 3,9 млрд
Як писав раніше «Мінфін», Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення гранту на $3,9 млрд від США. Кошти надійдуть через структури Світового банку.
Кошти направлять на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.
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