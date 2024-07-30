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30 липня 2024, 13:10

Україна найближчими тижнями може отримати від США $3,9 млрд

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч зі Спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Однією із тем обговорень стала фінансова допомога Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч зі Спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
Фото: Пенні Пріцкер та Денис Шмигаль

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Деталі зустрічі

Глава уряду подякував США за підтримку рішення країн G7 про надання Україні $50 млрд за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів рф. Сторони обговорили питання реалізації цієї ініціативи.

«Для нас важливо, щоб кошти були доступні Україні вже з 2025 року та була можливість направити їх на всі критичні потреби, включно з військовими», — зазначив Шмигаль.

Також сторони обговорили питання роботи Мультидонорської координаційної платформи. Як зауважив прем'єр-міністр, пріоритетними для України залишаються фінансування бюджетних видатків, проєкти відновлення та підтримка енергетики.

Читайте: Кабмін ухвалив рішення про залучення гранту на $3,9 мільярда від США

Шмигаль підкреслив, що Україна вдячна за $7,85 млрд прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші $3,9 млрд очікуються вже найближчими тижнями.
«Запроваджуємо системний підхід у фінансуванні проєктів економічного відновлення. Вже відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної ради при Уряді України, протягом двох місяців плануємо затвердити перелік публічних інвестиційних проєктів на 2025 рік та передати його партнерам», — відзначив прем'єр-міністр.
Очільник уряду подякував також США за оголошення про надання $500 млн нових коштів на енергетичну допомогу та переадресування раніше оголошених $324 млн на екстрені енергетичні потреби в Україні.
Також під час зустрічі прем'єр-міністр обговорив інвестиції в Україну з керівниками компаній Amentum, Clayco, Bob Clark Beyond та Westing House. Шмигаль зауважив, що це позитивний сигнал для української економіки.

Що відомо про грант від США на 3,9 млрд

Як писав раніше «Мінфін», Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення гранту на $3,9 млрд від США. Кошти надійдуть через структури Світового банку.

Кошти направлять на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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