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31 липня 2024, 12:04

Акції Nvidia впали на 7%. Виробник втратив $750 млрд капіталізації за шість тижнів

Акції Nvidia впали на 7% у вівторок, 30 липня, на тлі сильного розпродажу акцій виробників мікросхем після публікацій фінансових звітів великих технологічних компаній цього тижня. Про це пише Forbes.ua з посиланням на FT.

Акції Nvidia впали на 7% у вівторок, 30 липня, на тлі сильного розпродажу акцій виробників мікросхем після публікацій фінансових звітів великих технологічних компаній цього тижня.
Фото: pixabay.com
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Падіння акцій

Акції Nvidia впали більш ніж на 20% з того часу, як минулого місяця компанія ненадовго стала найдорожчою у світі. За цей час ринкова капіталізація техногіганта скоротилася майже на $750 млрд.

За ними послідували й інші акції виробників мікросхем. Акції Arm, розробника напівпровідників для ШІ впали на 6% в Нью-Йорку.

Читайте: Nvidia втратила ринкову вартість на понад $500 мільярдів

Водночас і Nvidia, і Arm все ще більш ніж удвічі дорожчі, ніж минулого року, завдяки хвилі капітальних витрат таких компаній, як Microsoft, Google, Amazon і Meta, на створення технічних основ штучного інтелекту, зазначило видання.

Акції виробників мікросхем AMD та Intel, які повідомили про прибутки цього тижня, також знизилися, впавши майже на 1% та 2,3% відповідно.

Технологічний індекс Nasdaq Composite знизився на 1,3%, базовий індекс S&P 500 — на 0,5% за день.

Джерело: Мінфін
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