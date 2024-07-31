Акції Nvidia впали на 7%. Виробник втратив $750 млрд капіталізації за шість тижнів

Акції Nvidia впали на 7% у вівторок, 30 липня, на тлі сильного розпродажу акцій виробників мікросхем після публікацій фінансових звітів великих технологічних компаній цього тижня. Про це пише Forbes.ua з посиланням на FT.

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Падіння акцій

Акції Nvidia впали більш ніж на 20% з того часу, як минулого місяця компанія ненадовго стала найдорожчою у світі. За цей час ринкова капіталізація техногіганта скоротилася майже на $750 млрд.

За ними послідували й інші акції виробників мікросхем. Акції Arm, розробника напівпровідників для ШІ впали на 6% в Нью-Йорку.

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