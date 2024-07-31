Акції Nvidia впали на 7% у вівторок, 30 липня, на тлі сильного розпродажу акцій виробників мікросхем після публікацій фінансових звітів великих технологічних компаній цього тижня. Про це пише Forbes.ua з посиланням на FT.
Акції Nvidia впали на 7%. Виробник втратив $750 млрд капіталізації за шість тижнів
Падіння акцій
Акції Nvidia впали більш ніж на 20% з того часу, як минулого місяця компанія ненадовго стала найдорожчою у світі. За цей час ринкова капіталізація техногіганта скоротилася майже на $750 млрд.
За ними послідували й інші акції виробників мікросхем. Акції Arm, розробника напівпровідників для ШІ впали на 6% в Нью-Йорку.
Читайте: Nvidia втратила ринкову вартість на понад $500 мільярдів
Водночас і Nvidia, і Arm все ще більш ніж удвічі дорожчі, ніж минулого року, завдяки хвилі капітальних витрат таких компаній, як Microsoft, Google, Amazon і Meta, на створення технічних основ штучного інтелекту, зазначило видання.
Акції виробників мікросхем AMD та Intel, які повідомили про прибутки цього тижня, також знизилися, впавши майже на 1% та 2,3% відповідно.
Технологічний індекс Nasdaq Composite знизився на 1,3%, базовий індекс S&P 500 — на 0,5% за день.
Коментарі