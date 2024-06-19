Nvidia випередила Microsoft та Apple і стала найдорожчою компанією у світі

Невпинне зростання акцій Nvidia збільшило ринкову капіталізацію технологічного гіганта, що дозволило випередити Microsoft та Apple і стати найдорожчою компанією у світі. Про це повідомляє Bloomberg.

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У вівторок, 18 червня, акції Nvidia зросли на 3,5% до $135,58 за акцію, встановивши ринкову вартість компанії приблизно на рівні $3,3 трлн.

Раніше цього місяця Nvidia обігнала Apple за ринковою вартістю вперше з 2002 року. Минулого тижня Apple також випередила Microsoft і ненадовго зайняла перше місце у рейтингу найдорожчих компаній.

Цей рейтинг є ще одним нагадуванням про те, що багато інвесторів приділяють увагу штучному інтелекту (ШІ). Nvidia вважається найбільшим і першим бенефіціаром цієї технології, оскільки вона домінує на ринку завдяки своїм дуже затребуваним мікросхемам, які допомагають центрам обробки даних виконувати складні обчислювальні завдання, необхідні для додатків ШІ.

Попит на його прискорювачі H100 стрімко зростає, що допомогло збільшити продажі Nvidia більш ніж на 125% минулого року.