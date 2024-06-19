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19 червня 2024, 9:43

Nvidia випередила Microsoft та Apple і стала найдорожчою компанією у світі

Невпинне зростання акцій Nvidia збільшило ринкову капіталізацію технологічного гіганта, що дозволило випередити Microsoft та Apple і стати найдорожчою компанією у світі. Про це повідомляє Bloomberg.

Невпинне зростання акцій Nvidia збільшило ринкову капіталізацію технологічного гіганта, що дозволило випередити Microsoft та Apple і стати найдорожчою компанією у світі.
Фото: pixabay.com

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У вівторок, 18 червня, акції Nvidia зросли на 3,5% до $135,58 за акцію, встановивши ринкову вартість компанії приблизно на рівні $3,3 трлн.

Раніше цього місяця Nvidia обігнала Apple за ринковою вартістю вперше з 2002 року. Минулого тижня Apple також випередила Microsoft і ненадовго зайняла перше місце у рейтингу найдорожчих компаній.

Цей рейтинг є ще одним нагадуванням про те, що багато інвесторів приділяють увагу штучному інтелекту (ШІ). Nvidia вважається найбільшим і першим бенефіціаром цієї технології, оскільки вона домінує на ринку завдяки своїм дуже затребуваним мікросхемам, які допомагають центрам обробки даних виконувати складні обчислювальні завдання, необхідні для додатків ШІ.

Попит на його прискорювачі H100 стрімко зростає, що допомогло збільшити продажі Nvidia більш ніж на 125% минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
19 червня 2024, 11:30
#
Об`єктивно Microsoft і Nvidia в осяжному майбутньому будуть випереджати двох представників «Чудової сімки», а саме Apple та Tesla, бо продукція Microsoft і Nvidia це про ШІ, підписки на софт, комп`ютерну начинку (відеокарти Nvidia зокрема) та програмне забезпечення загалом, що буде з часом лише набирати оберти.

В свою чергу Apple та Tesla не випускають принципово нових продуктів, по великому рахунку постійно вдосконалюючи вже наявні моделі. Так ті, хто активно користувався Iphone, вже не бачать кардинальної різниці між 14 та 15 айфоном, і так далі. Теж саме спостерігається в моделях продукції Tesla, бо банально це не та гілка бізнесу, де можна кожен рік штампувати як на конвеєрі щось нове, що буде цікаво і необхідно всім.

Плюс китайський виробник електромобілів BYD дуже сильно вже наступає на п`яти Tesla, а китайський Huawei спокійно за свою ціну виконує більшість об`єктивно потрібних користувачу функцій, ці два фактори вже впливають на те, що ціни на електромобілі Tesla та Iphone від Apple просідають на Китайському ринку (в тому числі, але не виключно через це, у зв`язку з торговельною війною між Китаєм протим ЄС та США), де Apple наприклад вже продає свою продукцію, зокрема Iphone з знижками 1000+ доларів.
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