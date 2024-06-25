Nvidia втратила ринкову вартість на понад $500 мільярдів

У понеділок, 24 червня, акції виробника чіпів Nvidia впали майже на 7%, через що вартість компанії знизилась на понад $500 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

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Ринкова вартість Nvidia впала до $2,91 трлн, що приблизно на $550 млрд менше порівняно з піком у четвер, 20 червня.

Минулого тижня Nvidia обійшла Microsoft і Apple і стала найдорожчою компанією у світі, але з того часу вона повернулася на третє місце.

Компанія Nvidia, чиї лише прибутки спричинили приблизно третину зростання індексу S&P 500 у 2024 році, тепер впала приблизно на 16% від свого внутрішньоденного максимуму в $140,76, досягнутого минулого четверга.

Занепокоєння з приводу зростання індексу Nvidia — він зріс майже на 140% у 2024 році — посилилося в останні тижні, і деякі аналітики попереджають, що досить великий розпродаж акцій виробника мікросхем може спричинити більш масштабний спад на ринку.

«Якщо Nvidia досить сильно скоригується в найближчі місяці, то індексу (S&P 500, — ред.) буде дуже важко продовжувати зростати», — заявив Баррі Банністер, головний стратег з акцій Stifel.

«І Nvidia сповільниться», — додав він, маючи на увазі значне зростання прибутків компанії.

Падіння акцій

Зазначається, що падіння акцій Nvidia в понеділок сталося після того, як у п’ятницю, 21 червня, стало відомо про те, що виконавчий директор і співзасновник компанії Дженсен Хуанг продав акції майже на $95 млн. Угоди були частиною раніше запланованого плану продажу за правилом 10b5−1, створеного в березні, як свідчать документи.

Швидке зростання акцій Nvidia спонукало деяких скептично налаштованих спостерігачів провести порівняння з Cisco, виробником мережевого обладнання, який на короткий час став найдорожчою компанією у світі на піку буму доткомів у березні 2000 року.

У наступному році Cisco втратила приблизно 80% своєї вартості, оскільки бульбашка лопнула і телекомунікаційні групи скоротили свої витрати на інфраструктуру широкосмугового зв’язку.

Падіння акцій Nvidia вплинуло на більш широкий сектор виробництва мікросхем:

індекс PHLX Semiconductor Index впав майже на 7% за останні три торгові сесії;

індекс Nasdaq Composite, в якому домінують технологічні компанії, у понеділок впав на 1,1%.

Nvidia вплинула на більш широкий фондовий ринок у понеділок, і індекс блакитних фішок S&P 500 закрився на 0,3% нижче, незважаючи на зростання в більшості секторів.

На противагу цьому індекс Russell 2000 для компаній з малою капіталізацією, який останніми місяцями поступався індексам з великою капіталізацією, зріс на 0,4%.

Маніш Кабра, голова американської стратегії акціонерного капіталу в Société Générale, сказав, що розпродаж акцій Nvidia у понеділок є «надзвичайно здоровою подією для ринку».

«Або ринок розширюється, або ми формуємо (в акціях технологічних компаній, — ред.) бульбашку, якої поки що не маємо», — сказав Кабра".