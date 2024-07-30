Прогнози курсу валют, у 2025 році Україні не вистачатиме $12−15 млрд: головне за вівторок

Девальваційний тренд дуже сильний, і ми передбачаємо слабкість гривні у ІІ півріччі цього року. Ми очікуємо досягнення курсу 42,5 грн/дол. на кінець 2024 року та 45,2 грн/дол. на кінець 2025 року. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі від Capital Times.

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Про те, як банкіри залучатимуть нових клієнтів, що буде з курсом і кредитними ставками, «Мінфін» поспілкувався із керівником корпоративного бізнесу «RwS bank».

Марченко назвав суму, яка потрібна Україні у 2025 році від міжнародних партнерів

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