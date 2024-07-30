В Capital Times прогнозують на кінець року долар по 42,5 грн та 45,2 грн на кінець 2025 року
Прогнози курсу валют, у 2025 році Україні не вистачатиме $12−15 млрд: головне за вівторок
Девальваційний тренд дуже сильний, і ми передбачаємо слабкість гривні у ІІ півріччі цього року. Ми очікуємо досягнення курсу 42,5 грн/дол. на кінець 2024 року та 45,2 грн/дол. на кінець 2025 року. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі від Capital Times.
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Про те, як банкіри залучатимуть нових клієнтів, що буде з курсом і кредитними ставками, «Мінфін» поспілкувався із керівником корпоративного бізнесу «RwS bank».
Марченко назвав суму, яка потрібна Україні у 2025 році від міжнародних партнерів
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Нові податки з продажу житла: платитимемо більше або підемо в схеми
Угоди купівлі-продажу нерухомості вже найближчим часом можуть сильно подорожчати. Відповідні новації прописані у скандальному законопроєкті № 11416, який нещодавно зареєстрували у Раді. «Мінфін» розбирався, що буде з цінами на житло, якщо відповідні норми документа набудуть чинності, і як його продаватимуть «по-новому».
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