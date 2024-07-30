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30 липня 2024, 20:00

Прогнози курсу валют, у 2025 році Україні не вистачатиме $12−15 млрд: головне за вівторок

В Capital Times прогнозують на кінець року долар по 42,5 грн та 45,2 грн на кінець 2025 року

Девальваційний тренд дуже сильний, і ми передбачаємо слабкість гривні у ІІ півріччі цього року. Ми очікуємо досягнення курсу 42,5 грн/дол. на кінець 2024 року та 45,2 грн/дол. на кінець 2025 року. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі від Capital Times.

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Джерело: Мінфін
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