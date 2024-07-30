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30 липня 2024, 15:08

В Capital Times прогнозують на кінець року долар по 42,5 грн та 45,2 грн на кінець 2025 року

Девальваційний тренд дуже сильний, і ми передбачаємо слабкість гривні у ІІ півріччі цього року. Ми очікуємо досягнення курсу 42,5 грн/дол. на кінець 2024 року та 45,2 грн/дол. на кінець 2025 року. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі від Capital Times, пише NV.

Девальваційний тренд дуже сильний, і ми передбачаємо слабкість гривні у ІІ півріччі цього року.
Фото:depositphotos

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Що буде з економікою

Як зазнається в прогнозі, економіка України демонструє ознаки сповільнення на фоні зменшення фінансової допомоги та мобілізаційних процесів.

Додатковими причинами сповільнення економіки виступають проблеми з
забезпеченням електроенергією населення та промисловості, а також посилення торгового та бюджетного дефіциту.

«Інфляція в Україні досягла мінімальних значень у ІІ кв. 2024 р. Проте, у червні Держстат зафіксував різке прискорення споживчої та промислової інфляції через підвищення цін на електроенергію. У довоєнні роки бізнес поступово перекладав витрати на комунальні платежі на споживача, однак у воєнний час ресурсу для покриття додаткових витрат у бізнесу недостатньо. Тому бізнес відразу закладає в ціни зростання собівартості», — йдеться в прогнозі.

Читайте: Олег Черненький: до кінця року курс сягне максимум до 43 грн/$ і не буде нижчим за 40 грн/$

Що буде з курсом

«Нацбанк реалізує політику гнучкого валютного курсу з паралельним пом’якшенням монетарної політики. За І півріччя 2024 р. облікова ставка була знижена з 15% до 13%. Накопиченні структурні проблеми з фінансуванням бюджету та зменшенням фінансової підтримки від партнерів обумовлюють поступову девальвацію української гривні впродовж 2024 року. Девальваційний тренд дуже сильний, і ми передбачаємо слабкість гривні у ІІ півріччі цього року. Ми очікуємо досягнення курсу 42,5 грн/дол. на кінець 2024 року та 45,2 грн/дол. на кінець 2025 року», — наголошують в Capital Times.

Прогнози щодо завершення війни

«Погодження плану реструктуризації зовнішнього боргу, домовленості з європейськими партнерами по програмі Ukraine Facility, реалізація механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA, забезпеченого майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, та всебічна підтримка МВФ — ці фактори дозволять зменшити залежність України від США у наступні роки, нівелюючі ризики результатів виборів в США. На фронті без суттєвих змін, незважаючи на суттєве перевищення сил ворогом. У ІІ півріччі передбачаємо більше позитивних новин для України, у тому числі прогресу у звільнені територій. Проте, базовим сценарієм завершення війни бачимо 2027−2028 рр.», — йдеться в прогнозі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
0
Alex2006
Alex2006
30 липня 2024, 15:28
#
Добре, що вони ще ніколи не були правими у своїх прогнозах, на відміну від мене :)
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
30 липня 2024, 16:15
#
Ооо, наш гривневий інвестор повернувся!!!
+
+15
nitrolog
nitrolog
30 липня 2024, 16:41
#
Та ні, то їх десь 1−2 рази на місяць випускають погуляти
+
0
financialGenius
financialGenius
30 липня 2024, 17:03
#
Пхахахаха … а где же вы пропадали когда доллар так укреплялся ? Или вы этот знак :) с самоиронией поставили ?
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0
Kankakee
Kankakee
30 липня 2024, 17:08
#
(41- 42.5)/5 = -0.3 на 30 копійок має падати курс гривні кожен місяць в 2024 і на 22,5 копійки кожного місяця з наступного 2025 🤷
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0
bonv
bonv
30 липня 2024, 17:15
#
Покращення не буде. Все по приколу ©
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