В Capital Times прогнозують на кінець року долар по 42,5 грн та 45,2 грн на кінець 2025 року

Девальваційний тренд дуже сильний, і ми передбачаємо слабкість гривні у ІІ півріччі цього року. Ми очікуємо досягнення курсу 42,5 грн/дол. на кінець 2024 року та 45,2 грн/дол. на кінець 2025 року. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі від Capital Times, пише NV.

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Що буде з економікою

Як зазнається в прогнозі, економіка України демонструє ознаки сповільнення на фоні зменшення фінансової допомоги та мобілізаційних процесів.

Додатковими причинами сповільнення економіки виступають проблеми з

забезпеченням електроенергією населення та промисловості, а також посилення торгового та бюджетного дефіциту.

«Інфляція в Україні досягла мінімальних значень у ІІ кв. 2024 р. Проте, у червні Держстат зафіксував різке прискорення споживчої та промислової інфляції через підвищення цін на електроенергію. У довоєнні роки бізнес поступово перекладав витрати на комунальні платежі на споживача, однак у воєнний час ресурсу для покриття додаткових витрат у бізнесу недостатньо. Тому бізнес відразу закладає в ціни зростання собівартості», — йдеться в прогнозі.

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Що буде з курсом

«Нацбанк реалізує політику гнучкого валютного курсу з паралельним пом’якшенням монетарної політики. За І півріччя 2024 р. облікова ставка була знижена з 15% до 13%. Накопиченні структурні проблеми з фінансуванням бюджету та зменшенням фінансової підтримки від партнерів обумовлюють поступову девальвацію української гривні впродовж 2024 року. Девальваційний тренд дуже сильний, і ми передбачаємо слабкість гривні у ІІ півріччі цього року. Ми очікуємо досягнення курсу 42,5 грн/дол. на кінець 2024 року та 45,2 грн/дол. на кінець 2025 року», — наголошують в Capital Times.

Прогнози щодо завершення війни

«Погодження плану реструктуризації зовнішнього боргу, домовленості з європейськими партнерами по програмі Ukraine Facility, реалізація механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA, забезпеченого майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, та всебічна підтримка МВФ — ці фактори дозволять зменшити залежність України від США у наступні роки, нівелюючі ризики результатів виборів в США. На фронті без суттєвих змін, незважаючи на суттєве перевищення сил ворогом. У ІІ півріччі передбачаємо більше позитивних новин для України, у тому числі прогресу у звільнені територій. Проте, базовим сценарієм завершення війни бачимо 2027−2028 рр.», — йдеться в прогнозі.