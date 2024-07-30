30 липня відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.
30 липня 2024, 8:11
Укренерго на 30 липня скасувало відключення електроенергії
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Що відомо
«При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково», — зауважили в компанії.
Яка ситуація в Україні
Раніше, як писав «Мінфін», в «Укренерго» заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.
Читайте: Найскладніший період літа в енергетиці позаду — Укренерго
Джерело: Мінфін
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