Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив в інтервʼю «РБК-Україна», що ситуація в країні критична. За його словами, не можна затягувати питання підвищення податків, бо часу, щоб перекрити дефіцит і не створити бюджетну кризу, залишилось мало.
Ситуація критична: міністр фінансів про підвищення податків
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Що сказав міністр
«Чесно скажу — ситуація критична. Для нас залишається актуальним забезпечення сектору безпеки і оборони. Способи ми запропонували, можна дискутувати. Але ми би хотіли, щоб ця дискусія була дуже короткою і ефективною — домовилися про перегляд та імплементували. Часу для затягування дискусії у нас немає», — сказав Марченко.
Марченко зазначив, що головною задачею уряду було забезпечити справедливість в оплаті військового збору. І це був основний принцип, чому обрали саме військовий збір, а не інші податки.
Він додав, що з приводу ПДВ була довга дискусія і збільшення ставки автоматично вплинуло би на вартість товарів, які реалізуються.
За словами Марченка, уряд «досить коректно» підходить до підвищення податків, і це вперше Мінфін йде на такий крок під час війни.
Варіанти підвищення податків
Нагадаємо, що спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір. Замість нього можуть підвищити ПДВ.
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У липні Кабмін схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн — на оборону.
Уряд очікує, що підвищення військового збору та деякі інші заходи дасть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.
Що планує підвищити Кабмін
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підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Кодексу до 5 %;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1 % доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичними особами — підприємцями платниками єдиного податку першої, другої та четвертої групи;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 1 % від доходу ФОП платниками єдиного податку третьої групи;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % від вартості банківських металів юридичними та фізичними особи, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 30 % від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами та організаціями та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння (в тому числі виробленими із давальницької сировини);
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 15 % від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості;
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встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного звʼязку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг ;
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встановлення обовʼязку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеним до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
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встановлення специфічної ставки акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр солодких напоїв газованих.
Коментарі - 8
Тютюн мінімум 30% в тіні, це десятки мільярдів
Повний безлад у прикордонників, там просто шалені гроші.
Оборутки з ПДВ, десятки мільярдів (якщо не сотні)
Гральний бізнес, оте що зараз сплачується це тільки показуха, відсотків 10 максимум, все інше в тіні
Тільки з цього можна отримати додатково кілька сотен мільярдів, а ще є купа того де можна зекономити, оптимізувати тощо
Але ж ні, просто підвищити податок, ну і хто його платити буде?
дякую вам 73%