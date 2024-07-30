Ситуація критична: міністр фінансів про підвищення податків

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив в інтервʼю «РБК-Україна», що ситуація в країні критична. За його словами, не можна затягувати питання підвищення податків, бо часу, щоб перекрити дефіцит і не створити бюджетну кризу, залишилось мало.

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Що сказав міністр

«Чесно скажу — ситуація критична. Для нас залишається актуальним забезпечення сектору безпеки і оборони. Способи ми запропонували, можна дискутувати. Але ми би хотіли, щоб ця дискусія була дуже короткою і ефективною — домовилися про перегляд та імплементували. Часу для затягування дискусії у нас немає», — сказав Марченко.

Марченко зазначив, що головною задачею уряду було забезпечити справедливість в оплаті військового збору. І це був основний принцип, чому обрали саме військовий збір, а не інші податки.

Він додав, що з приводу ПДВ була довга дискусія і збільшення ставки автоматично вплинуло би на вартість товарів, які реалізуються.

За словами Марченка, уряд «досить коректно» підходить до підвищення податків, і це вперше Мінфін йде на такий крок під час війни.

Варіанти підвищення податків

Нагадаємо, що спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір. Замість нього можуть підвищити ПДВ.

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У липні Кабмін схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн — на оборону.

Уряд очікує, що підвищення військового збору та деякі інші заходи дасть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.

Що планує підвищити Кабмін