Глава Tether анонсував запуск нового продукту в екосистемі компанії

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Що відомо

За словами Ардоіно, продукт використовуватиме відкритий код. При цьому він не став вдаватися в подробиці та називати будь-які терміни запуску сервісу.

Користувачі соціальної мережі X (раніше Twitter) зробили кілька припущень щодо розроблюваного проєкту. Деякі учасники спільноти заявили про можливий зв’язок анонсу з компанією Holepunch. Ще частина представників ком’юніті заговорили про співпрацю Lightning Network і емітента USDT.

Не обійшлося і без критичних висловлювань на адресу Паоло Ардоіно та компанії Tether. Певні користувачі вважають, що фірма має «просто друкувати» стейблкоїни та «накачувати» біткоїн. На думку критиків, це єдине практичне застосування USDT.

Крім анонсу нового продукту, глава Tether також заявив про значне зрушення в політичній площині Сполучених Штатів. Ардоіно підкреслив, що кандидат у президенти США «нарешті визнає важливість стейблкоїнів», а також необхідність створення нормативно-правової бази для цього класу активів.