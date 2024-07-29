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29 липня 2024, 17:00

Глава Tether анонсував запуск нового продукту в екосистемі компанії

Генеральний директор компанії Tether Паоло Ардоіно анонсував запуск нового продукту емітентом стейблкоїна USDT. Бізнесмен заявив, що розроблюваний сервіс стане одним із ключових компонентів «футуристичної екосистеми» фірми, пише incrypted.

Генеральний директор компанії Tether Паоло Ардоіно анонсував запуск нового продукту емітентом стейблкоїна USDT.

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Що відомо

За словами Ардоіно, продукт використовуватиме відкритий код. При цьому він не став вдаватися в подробиці та називати будь-які терміни запуску сервісу.

Користувачі соціальної мережі X (раніше Twitter) зробили кілька припущень щодо розроблюваного проєкту. Деякі учасники спільноти заявили про можливий зв’язок анонсу з компанією Holepunch. Ще частина представників ком’юніті заговорили про співпрацю Lightning Network і емітента USDT.

Не обійшлося і без критичних висловлювань на адресу Паоло Ардоіно та компанії Tether. Певні користувачі вважають, що фірма має «просто друкувати» стейблкоїни та «накачувати» біткоїн. На думку критиків, це єдине практичне застосування USDT.

Крім анонсу нового продукту, глава Tether також заявив про значне зрушення в політичній площині Сполучених Штатів. Ардоіно підкреслив, що кандидат у президенти США «нарешті визнає важливість стейблкоїнів», а також необхідність створення нормативно-правової бази для цього класу активів.

Очевидно, CEO Tether мав на увазі виступ політика Дональда Трампа на конференції Bitcoin 2024. У своїй промові він знову висловив підтримку галузі криптоактивів і пообіцяв створити «стратегічний національний запас першої криптовалюти».

Паоло Ардоіно впевнений, що визнання біткоїна «значущим джерелом добробуту» дасть змогу втілити в життя право на фінансову свободу користувачів.

Курс криптовалют до долара

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
29 липня 2024, 17:10
#
На Трампа великі сподівання у криптоіндустрії:))
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