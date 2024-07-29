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29 липня 2024, 12:22

Японські автовиробники об'єднується на тлі посилення конкуренції з Китаєм

Mitsubishi Motors приєднується до альянсу компаній Honda-Nissan, аби скласти конкуренцію китайським та американським автовиробникам.Про це повідомляє Nikkei, передає ЕП.

Mitsubishi Motors приєднується до альянсу компаній Honda-Nissan, аби скласти конкуренцію китайським та американським автовиробникам.

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Tesla і китайські автовиробники інвестують значні кошти в електромобілі, це створює умови в яких японські автовиробники не можуть конкурувати з ними з точки зору масштабу і ланцюжка поставок.

Об'єднання Mitsubishi та Honda-Nissan створить на внутрішньому ринку Японії дві сили: Toyota Motor Group і альянс Honda-Nissan-Mitsubishi.

У березні Honda і Nissan оголосили про всеосяжну угоду про співпрацю, але не було прийнято рішення про те, що робити з Mitsubishi Motors, в якій Nissan володіє 34,01% акцій.

Mitsubishi Motors підписала угоду про нерозголошення інформації з Honda та Nissan і розпочала переговори про обʼєднання. Honda і Nissan є другим і третім найбільшими автовиробниками в Японії, відповідно, з глобальними продажами 4,1 мільйона і 3,44 мільйона одиниць у фінансовому році, що закінчується в березні 2024 року. Якщо додати 810 000 одиниць Mitsubishi Motors, то група матиме продажі 8,35 мільйона автомобілів.

Toyota, найбільший автовиробник Японії та конкурент альянсу Honda-Nissan-Mitsubishi, вже об'єдналася з Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda і Hino Motors, в результаті чого сукупний обсяг продажів п'яти автовиробників досягне 16 мільйонів одиниць.

Преміальна Автоцивілка

Джерело: Мінфін
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