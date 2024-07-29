У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Левову частку (95%) цих авто придбали юридичні особи. Про це йдеться у повідомленні Укравтопрому.
29 липня 2024, 9:52
В Україні зростає попит на пікапи
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Найпопулярніші пікапи
Найпопулярнішим пікапом у I півріччі був Peugeot Landtrek.
У лідерську п’ятірку нових пікапів потрапили:
- Peugeot Landtrek — 397 од.;
- Mitsubishi L200 — 361 од.;
- Toyota Hilux — 341 од.;
- For Rdanger — 79 од.;
- Isuzu D-Max — 61 од.
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Джерело: Мінфін
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