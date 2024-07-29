В Україні зростає попит на пікапи

У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Левову частку (95%) цих авто придбали юридичні особи. Про це йдеться у повідомленні Укравтопрому.