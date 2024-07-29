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29 липня 2024, 8:47

Ціни на книги можуть зрости на 20-30% у 2025 році

У 2025 році роздрібна ціна книги може зрости мінімум на 20−30%, спрогнозував уінтерв'ю Forbes генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов.

У 2025 році роздрібна ціна книги може зрости мінімум на 20−30%, спрогнозував уінтерв'ю Forbes генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЯк змінилися ціни на книгиЗа останні три роки ціна книги зросла приблизно на 50%, говорить Круглов.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилися ціни на книги

За останні три роки ціна книги зросла приблизно на 50%, говорить Круглов. Найбільше — у 2023-му, після чого ціна зафіксувалась через падіння купівельної спроможності населення. Але нині роздрібна ціна книги зростатиме, переконаний генеральний директор «Ранку».

Найбільше на ціну книжки впливає вартість поліграфічних послуг, яка сильно зросла, пояснює Круглов.

Ще один фактор здорожчання — відключення електрики. Через них багато друкарень працюють на генераторах.

Читайте: Українці отримають 900 гривень на книжки. Зеленський підписав закон

«Коли почалися відключення, ми купили майже всім співробітникам зарядні станції, — каже гендиректор „Ранку“. — Наші системні адміністратори зробили пристрої, які підключаються до автомобільного акумулятора, щоб можна було працювати, коли електрики немає по 6−7 годин». Витрати видавництва на те, щоб досягти енергетичної автономності, сягнули мільйонів, додає Круглов.

На ціну видань також впливає ціна на папір і вартість людської праці, що постійно зростає, говорить топменеджер.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11251 про надання повнолітнім українцям 908 грн на придбання книжок.

Згідно з законом, 908 грн надається:

  • протягом року з дня досягнення громадянином України 18- річного віку;
  • при народженні дитини — одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини.

Сертифікат в «Дії» можна буде обміняти на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книги.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Kharakternyk
Kharakternyk
29 липня 2024, 10:38
#
Народ і так не читає вже, а ви ще ціни задираєте…
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0
bonv
bonv
29 липня 2024, 11:57
#
Німці газети паперові все ще виписують. Попит.
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