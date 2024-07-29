Ціни на книги можуть зрости на 20-30% у 2025 році

У 2025 році роздрібна ціна книги може зрости мінімум на 20−30%, спрогнозував у інтерв'ю Forbes генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов.

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Як змінилися ціни на книги

За останні три роки ціна книги зросла приблизно на 50%, говорить Круглов. Найбільше — у 2023-му, після чого ціна зафіксувалась через падіння купівельної спроможності населення. Але нині роздрібна ціна книги зростатиме, переконаний генеральний директор «Ранку».

Найбільше на ціну книжки впливає вартість поліграфічних послуг, яка сильно зросла, пояснює Круглов.

Ще один фактор здорожчання — відключення електрики. Через них багато друкарень працюють на генераторах.

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«Коли почалися відключення, ми купили майже всім співробітникам зарядні станції, — каже гендиректор „Ранку“. — Наші системні адміністратори зробили пристрої, які підключаються до автомобільного акумулятора, щоб можна було працювати, коли електрики немає по 6−7 годин». Витрати видавництва на те, щоб досягти енергетичної автономності, сягнули мільйонів, додає Круглов.

На ціну видань також впливає ціна на папір і вартість людської праці, що постійно зростає, говорить топменеджер.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11251 про надання повнолітнім українцям 908 грн на придбання книжок.

Згідно з законом, 908 грн надається:

протягом року з дня досягнення громадянином України 18- річного віку;

при народженні дитини — одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини.

Сертифікат в «Дії» можна буде обміняти на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книги.