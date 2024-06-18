Українці отримають 900 гривень на книжки. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11251 про надання повнолітнім українцям 908 грн на придбання книжок. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Йдеться про закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг.

Деталі

Згідно з законом, 908 грн надається:

протягом року з дня досягнення громадянином України 18- річного віку;

при народженні дитини — одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини.

Сертифікат в «Дії» можна буде обміняти на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книги.

«Виділенні гроші з рахунків нашої читаючої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором і видавництва за попередніми підрахунками зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 — 2 млн примірників», — прокоментувала закон нардеп Євгенія Кравчук.

Субсидії

Також цей закон передбачає порядок надання субсидій для відшкодування оренди для приміщень книгарень.

Державна субсидія надається у розмірі орендної плати, сплаченої за квартал, водночас розмір державної субсидії не може перевищувати 20% загальної вартості книговидавничої продукції, яку реалізує розповсюджувач книговидавничої продукції через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, що розміщений в об'єкті оренди.