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18 червня 2024, 16:54

Українці отримають 900 гривень на книжки. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11251 про надання повнолітнім українцям 908 грн на придбання книжок. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11251 про надання повнолітнім українцям 908 грн на придбання книжок.
Фото: pixabay.com

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Йдеться про закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг.

Деталі

Згідно з законом, 908 грн надається:

  • протягом року з дня досягнення громадянином України 18- річного віку;
  • при народженні дитини — одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини.

Сертифікат в «Дії» можна буде обміняти на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книги.

«Виділенні гроші з рахунків нашої читаючої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором і видавництва за попередніми підрахунками зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 — 2 млн примірників», — прокоментувала закон нардеп Євгенія Кравчук.

Субсидії

Також цей закон передбачає порядок надання субсидій для відшкодування оренди для приміщень книгарень.

Державна субсидія надається у розмірі орендної плати, сплаченої за квартал, водночас розмір державної субсидії не може перевищувати 20% загальної вартості книговидавничої продукції, яку реалізує розповсюджувач книговидавничої продукції через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, що розміщений в об'єкті оренди.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+100
eurousa
eurousa
18 червня 2024, 17:05
#
Щоб потім не казали що держава їм нічого не дала))
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0
Rubi0
Rubi0
18 червня 2024, 17:11
#
А через 18 лет за 900 гривен точно книжку можно будет купить?))) есть ощущение что только на разукрашку хватит.
+
0
vfp
vfp
18 червня 2024, 17:28
#
Новонародженому батьки куплять та будуть колискові читати, а от до змін було по досягненю 14 років, а тепер 18…
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
18 червня 2024, 17:56
#
Но вообще спасибо доброму госбарину, который заботится о просвещении своих холопов. Правда холоп всего за одну неделю, просто покупая еду в магазине, заплатит налогов в два-три раза больше, чем эти 900 гривен. А еще ж есть налоги с зарплатки. И налоги на недвижку и на землю. И инфляционный налог. И много всяких-разных других налогов и поборов.
+
0
Smerch747
Smerch747
18 червня 2024, 18:18
#
Враховуючи Єдопомогу на 1000грн під час корони на книжки і зараз — складається враження що хтось при владі, таким прикольним чином, переливає собі кошти в карман через книгарні)
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