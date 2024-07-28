НБУ продовжує продаж валюти: курс гривні за тиждень зміцнився

Протягом минулого тижня регулятор продав на ринку $785 млн, намагаючись зупинити падіння гривні. Втім, обсяг інтервенцій менший, ніж у попередній період. Про це свідчать дані Нацбанку.

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Водночас НБУ купує дуже мало валюти. Протягом 22−26 липня обсяг становив лише $0,51 млн.

У попередній тиждень регулятор «викинув» на ринок $950 млн, різко збільшивши обсяги.

Валютні інтервенції НБУ / Джерело: bank.gov.ua

З початку літа регулятор не купував великих обсягів валюти й намагався вплинути на курс гривні через продаж.

Графік зміни ціни долара США з 31 травня до 29 липня 2024 року / Джерело: bank.gov.ua

Якщо протягом останнього тижня НБУ вдалося зміцнити гривню з 41,49 грн до 41,19 грн, то загалом за літо це зробити не вдалося, в офіційному курсі гривня впала за цей період майже на 70 копійок, оновивши свій історичний мінімум (41,49 грн).