Загальна ситуація в енергосистемі України покращилася, але ремонти її об'єктів тривають. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Херсонській області.
Загальна ситуація в енергосистемі покращилася — Шмигаль
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«Як ми й обіцяли, загальна ситуація в енергосистемі зараз покращилася. Ремонти тривають. Відновлення триває. Програми підтримки для встановлення додаткової малої генерації працюють. Є результати», — зазначив Шмигаль.
Щодо Херсонщини, то, за словами прем'єра, в області також триває активна підготовка, зокрема, «Херсонтеплоенерго» вже має сім когенераційних установок, отриманих у рамках співпраці з USAID.
Крім того, відбувається забезпечення автономності медзакладів. Із дев'яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечено у восьми, резервні свердловини — у п'яти, резервне електроживлення є у всіх дев'яти.
«Продовжуємо підготовку до зими та збільшуємо автономність об'єктів критичної інфраструктури», — додав прем'єр.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що на ранок 25 липня споживання електроенергії в Україні на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня.
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