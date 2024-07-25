Укренерго: Споживання електроенергії в Україні знизилося на 6%

На ранок 25 липня споживання електроенергії в Україні на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня. Про це повідомили в пресслужбі «Укренерго».

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Зменшення споживання

При цьому, як йдеться в повідомленні, зменшився і дефіцит потужності — з ремонт повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», 25 липня заходи обмеження електроенергії не будуть застосовуватись до 16:00.