Прибуток Hyundai зріс на 25%

Компанія Hyundai повідомила, що світові гуртові продажі автомобілів впали на 0,2% в цьому кварталі. При цьому чистий прибуток компанії за квартал, що закінчився в червні, склав 4,174 трлн вон, або близько $3,02 млрд, що на 25% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Hyundai продемонструвала більше, ніж очікувалося, зростання прибутку в другому кварталі, при цьому високі продажі автомобілів в США компенсували млявий попит в Південній Кореї та інших країнах.

Виторг за квартал зросла на 6,6% до 45,021 трлн вон. Операційний прибуток склав 4,279 трильйона вон, що стало найкращим квартальним показником за всю історію Hyundai.

Компанія повідомила, що її глобальні оптові продажі автомобілів впали на 0,2% у другому кварталі, але продажі в Північній Америці підскочили на 15%.

Hyundai заявила, що очікує, що попит на гібридні автомобілі залишиться високим у найближчій перспективі, додавши, що чисті електромобілі будуть лідирувати на ринку екологічно чистих транспортних засобів у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що акції Hyundai Motor на Корейській біржі підскочили на 6,3% після того, як стало відомо про плани первинного розміщення акцій індійського підрозділу компанії.