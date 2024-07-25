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25 липня 2024, 16:24

Президент доручив Кабміну розглянути петицію про заборону підвищення тарифів на електроенергію

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути петицію щодо заборони підвищення цін на електроенергію в умовах війни, яка набрала понад 25 тисяч підписів. Про це голова держави зазначив у відповіді на указану петицію на сайті Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути петицію щодо заборони підвищення цін на електроенергію в умовах війни, яка набрала понад 25 тисяч підписів.

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Що відомо

«Питання цінового регулювання на роздрібному ринку електроенергії є важливим і чутливим для наших громадян, особливо за нинішніх умов воєнного стану. Упевнений, що воно має вирішуватися через дотримання балансу між необхідністю мобілізації всіх можливих ресурсів для безпеки енергозабезпечення і належним соціальним захистом наших малозабезпечених громадян», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що за законом саме уряд забезпечує проведення державної цінової політики та соціальний захист громадян.

Також голова держави нагадав, що Кабінетом міністрів реалізується програма житлових субсидій для допомоги соціально вразливим категоріям населення щодо оплати житлово-комунальних послуг. І після зростання з 1 червня ціни на електроенергію для побутових споживачів Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

«З огляду на соціальну значущість порушеного питання я звернувся до прем'єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав і свобод громадян, та визначитися щодо відповідних заходів реагування», — повідомив президент.

Зеленський також уточнив, що додатково запропонував пришвидшити запровадження заходів зі створення нової децентралізованої генерації електроенергії, налагодити регулярне інформування населення про стан справ у паливно-енергетичному комплексі України та використання коштів на його відновлення, зокрема за рахунок міжнародної допомоги.

Нагадаємо

Як писавраніше «Мінфін», у травні 2024 року Уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн/кВт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
25 липня 2024, 17:21
#
Третині українців вистачає грошей тільки на їжу: шокувальне соцопитування. Гірше ж точно не буде? (с)
Менше ніж 9 відсотків українців отримують доходи, яких вистачає не все необхідне, і стільки ж мушуть обмежувати себе навіть у харчуванні.
На тлі нещодавнього підвищення податків Центр Разумкова провів соціальне дослідження фінансової стійкості й добробуту українців. Його результати дійсно шокують, адже переважна частина населення фактично перебуває на межі бідності або навіть поза нею.
Про це пише «Дзеркало тижня», на чиє замовлення проводилося опитування.
Отже, відповіді респондентів на запитання «Яке з тверджень найточніше відповідає фінансовому стану вашої сім'ї?» розподілилися таким чином:
вистачає на їжу та одяг, але для купівлі чогось дорожчого (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати — 48,2%;
на їжу вистачає, але купувати одяг уже важко — 32,2%;
не вистачає грошей навіть на їжу — 9,1%;
вистачає на все, заощаджень вимагають лише дуже дорогі покупки (наприклад, авто) — 7,4%;
сім'я може собі дозволити все, що забажає — 1,2%.
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0
xo4y
xo4y
25 липня 2024, 17:39
#
А казали що всі тарифи заморожують і навіть на 6 місяців після війни
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