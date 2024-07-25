Президент доручив Кабміну розглянути петицію про заборону підвищення тарифів на електроенергію

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути петицію щодо заборони підвищення цін на електроенергію в умовах війни, яка набрала понад 25 тисяч підписів. Про це голова держави зазначив у відповіді на указану петицію на сайті Офісу президента.

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Що відомо

«Питання цінового регулювання на роздрібному ринку електроенергії є важливим і чутливим для наших громадян, особливо за нинішніх умов воєнного стану. Упевнений, що воно має вирішуватися через дотримання балансу між необхідністю мобілізації всіх можливих ресурсів для безпеки енергозабезпечення і належним соціальним захистом наших малозабезпечених громадян», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що за законом саме уряд забезпечує проведення державної цінової політики та соціальний захист громадян.

Також голова держави нагадав, що Кабінетом міністрів реалізується програма житлових субсидій для допомоги соціально вразливим категоріям населення щодо оплати житлово-комунальних послуг. І після зростання з 1 червня ціни на електроенергію для побутових споживачів Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

«З огляду на соціальну значущість порушеного питання я звернувся до прем'єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав і свобод громадян, та визначитися щодо відповідних заходів реагування», — повідомив президент.

Зеленський також уточнив, що додатково запропонував пришвидшити запровадження заходів зі створення нової децентралізованої генерації електроенергії, налагодити регулярне інформування населення про стан справ у паливно-енергетичному комплексі України та використання коштів на його відновлення, зокрема за рахунок міжнародної допомоги.

Нагадаємо

Як писавраніше «Мінфін», у травні 2024 року Уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн/кВт.