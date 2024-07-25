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25 липня 2024, 15:05

НБУ покращив прогноз економічного зростання України на цей рік, проте погіршив на наступний

Національний банк прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році на 3,7%. Регулятор покращив прогноз в порівнянні з квітнем (3,0%). Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році на 3,7%.
Фото: НБУ

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За прогнозом НБУ, у 2025 році економіка зросте на 4,1% (попередній прогноз — 5,3%), у 2026 році ВВП збільшиться на 4,8% (попередній прогноз — 4,5%).

«Попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ навіть дещо поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік — до 3,7%.

Це зумовлено кращими результатами першого кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування", — йдеться в повідомленні НБУ.

Читайте також: Нацбанк погіршив прогноз по інфляції

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
25 липня 2024, 15:30
#
Довіри до ручного НБУ немає
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