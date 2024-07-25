Національний банк прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році на 3,7%. Регулятор покращив прогноз в порівнянні з квітнем (3,0%). Про це повідомляє пресслужба НБУ.
25 липня 2024, 15:05
НБУ покращив прогноз економічного зростання України на цей рік, проте погіршив на наступний
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За прогнозом НБУ, у 2025 році економіка зросте на 4,1% (попередній прогноз — 5,3%), у 2026 році ВВП збільшиться на 4,8% (попередній прогноз — 4,5%).
«Попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ навіть дещо поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік — до 3,7%.
Це зумовлено кращими результатами першого кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування", — йдеться в повідомленні НБУ.
Читайте також: Нацбанк погіршив прогноз по інфляції
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 1