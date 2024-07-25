Нацбанк погіршив прогноз по інфляції

Національний банк погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 та 2025 роках: з 8,2% до 8,5% та з 6% до 6,6% відповідно. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Інфляція залишатиметься помірною — 8,5% на кінець року за оновленим прогнозом НБУ», — йдеться в повідомленні регулятора.

Цьому, зокрема, посприяють заходи НБУ із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку

Зазначається, що стримуючий вплив на ціни матиме й подальша дія мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів на газ, опалення та гарячу воду.

«Зважена процентна та валютно-курсова політика НБУ, а також послаблення зовнішнього інфляційного тиску дадуть змогу сповільнити інфляцію вже у 2025 році - до 6,6%. У 2026 році інфляція повернеться до цілі НБУ в 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці», — зазначили у НБУ.

Читайте також: НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Прогноз на 2026 рік

Прогноз інфляції у 2026 році залишається незмінним — 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці.

Нагадаємо

У попередньому прогнозі НБУ очікував інфляцію у 2024 році на рівні 8,2%, у 2025 році — 6%, у 2026 році — 5%.