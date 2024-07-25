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25 липня 2024, 15:16

АМКУ розгляне продаж мобільного оператора lifecell за більш ніж $500 мільйонів

Антимонопольний комітет сьогодні планує розглянути заявку французької компанії DVL Telecom мільярдера Ксав'є Ньєля на покупку українського оператора lifecell. Про це йдеться у проєкті порядку денного засідання комітету 25 липня, хоча дедлайн для розгляду заявки пройшов тиждень тому — 18 липня, пише Forbes.

Антимонопольний комітет сьогодні планує розглянути заявку французької компанії DVL Telecom мільярдера Ксав'є Ньєля на покупку українського оператора lifecell.
Фото:depositphotos

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Продаж lifecell.

Йдеться про придбання французькою DVL Telecom трьох українських компаній — «Глобал Білги», «Лайфселл» та «Укртауер».

Французький мільярдер готовий заплатити за оператора $525 млн. Це потенційно найбільша угода десятиліття разом із придбанням провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Воля», зазначає видання. У тому числі сума угоди щодо придбання «Датагруп-Volia» може становити $120 млн.

Читайте: Суд зняв арешт із 20% акцій lifecell

Передісторія

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня французька компанія оголосила про купівлю в Україні підрозділів компанії Turkcell — lifecell, Глобал Білгі та Укртауер, а це третій за розміром мобільний оператор країни.

Заявку до АМКУ довелося подавати двічі — вперше компанії повернули пакет документів через їхню невідповідність законодавчим вимогам.

Читайте: Фрідман не отримає жодного центу від продажу lifecell — гендиректор «Датагруп-Воля»

Проблемою для завершення угоди став частковий арешт часткою компаній, що продаються за звинуваченням на адресу підсанкційного Михайла Фрідмана, що опосередковано контролює міноритарну частку в Turkcell.

Джерело: Мінфін
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