25 липня заходи обмеження електроенергії не будуть застосовуватись до 16:00. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».
25 липня 2024, 8:15
Укренерго: 25 липня заходи обмеження електроенергії не будуть застосовуватись до 16:00
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Графіки відключень
«З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень», — уточнили в компанії.
Нагадаємо
24 липня на одній з атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків.
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Минулого тижня «Енергоатом» достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків на АЕС.
Джерело: Мінфін
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