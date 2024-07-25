Укренерго: 25 липня заходи обмеження електроенергії не будуть застосовуватись до 16:00

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Графіки відключень

«З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень», — уточнили в компанії.

Нагадаємо

24 липня на одній з атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків.

Читайте: Чи будемо взимку зі світлом: які висновки можна зробити з нещодавніх блекаутів

Минулого тижня «Енергоатом» достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків на АЕС.