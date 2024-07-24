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24 липня 2024, 15:26

У першому півріччі банки, що ліквідуються, виплатили своїм кредиторам понад 1,6 мільярда

Протягом січня-червня 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 1 605,3 млн грн, з яких близько 427 млн грн — це погашення вимог НБУ як забезпеченого кредитора. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Протягом січня-червня 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 1 605,3 млн грн, з яких близько 427 млн грн — це погашення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.
Фото: НБУ

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Відповідно до черговості на задоволення вимог 3-ї черги спрямовано:

  • 815,9 млн грн (вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»);
  • 282,2 млн грн — 7-ї черги (юросіб-клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами);
  • 79,6 млн грн — 4-ї черги (фізосіб і ФОП, які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом).

Решту коштів отримали кредитори інших черг.

У цілому станом на 1 липня 2024 року банки, ліквідацію яких здійснював Фонд, задовольнили вимоги кредиторів на загальну суму 70 384 млн грн, з яких понад 18 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, у т. ч. 16 719,7 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

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Від початку повномасштабного вторгнення банки, що ліквідуються Фондом, спрямували кредиторам 14,4 млрд грн, з яких понад 6 млрд грн отримали юрособи 7-ї черги, зокрема, бізнес.

«Для надходжень на задоволення вимог кредиторів Фонд здійснює продаж активів банків, оренду майна та погашення кредитів, цінних паперів», — повідомила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Джерело: Мінфін
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