Станом на 1 липня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 295,0 млрд грн, що на 28,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За перше півріччя року вклади фізосіб досягли майже 1,3 трильйона
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За перше півріччя 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 60,2 млрд грн, з яких 30,7 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня:
- вклади у національній валюті - 840,4 млрд грн (+25,8 млрд грн за червень);
- вклади в іноземній валюті - 454,6 млрд грн (+3,1 млрд грн за червень).
- Серед вкладів фізичних осіб 64,9% складають залишки у національній валюті, 35,1% - в іноземній валюті (на початку року — 64,5% та 35,5% відповідно).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 143,1 млрд грн (11,0% від загальної суми вкладів).
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Гарантії
У Фонді також нагадали, що з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 липня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічується 62 банки.
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