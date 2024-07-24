За перше півріччя року вклади фізосіб досягли майже 1,3 трильйона

Станом на 1 липня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 295,0 млрд грн, що на 28,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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За перше півріччя 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 60,2 млрд грн, з яких 30,7 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня:

вклади у національній валюті - 840,4 млрд грн (+25,8 млрд грн за червень);

вклади в іноземній валюті - 454,6 млрд грн (+3,1 млрд грн за червень).

Серед вкладів фізичних осіб 64,9% складають залишки у національній валюті, 35,1% - в іноземній валюті (на початку року — 64,5% та 35,5% відповідно).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 143,1 млрд грн (11,0% від загальної суми вкладів).

Гарантії

У Фонді також нагадали, що з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 липня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічується 62 банки.