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19 квітня 2024, 16:23

Німецька компанія відкрила новий завод з виробництва безпілотників в Україні

Німецька компанія Quantum-Systems GmbH відкрила новий завод з виробництва безпілотників та центр розробки в Україні. Про це повідомляється на сайті компанії.

Німецька компанія Quantum-Systems GmbH відкрила новий завод з виробництва безпілотників та центр розробки в Україні.

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Офіційне відкриття заводу відбулося 18 квітня за участі віцеканцлера — міністра з питань економіки та кліматичних питань Німеччини Роберта Хабека та міністра стратегічної промисловості України Олександра Камишіна.

Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, очікується, що до кінця 2024 року на ньому працюватиме близько 100 осіб. Нове виробниче підприємство зможе виробляти до 1000 розвідувальних безпілотників на рік, а також запчастини до них.

Інвестиції

Quantum Systems планує інвестувати у нове виробництво до 6 млн євро протягом наступних двох років.

Німецький виробник вже має в Україні центр обслуговування, підтримки, навчання та логістики. У ньому працює 25 співробітників, які навчають операторів безпілотників і впроваджують технологічні досягнення в системи розвідки.

Компанія Quantum-Systems

Quantum-Systems — міжнародна компанія, заснована у 2015 році зі штаб-квартирою поблизу Мюнхена. Компанія має офіси у США, Австралії, Україні і спеціалізується на розробці, проєктуванні та виробництві малих безпілотних літальних систем (sUAS).

Безпілотники-розвідники Quantum Systems Vector експлуатуються в Україні з травня 2022 року. Наразі через German Enablement Initiative було надано 212 систем. До кінця року в Україну планують передати ще 500 безпілотників-розвідників Quantum Systems.

Наразі Quantum Systems має близько 250 співробітників, виробляючи безпілотники для цивільного та державного секторів. Виробництво в Україні стане четвертим заводом компанії.

Джерело: Мінфін
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