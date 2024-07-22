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22 липня 2024, 11:15

ТОП найкращих гаманців для криптовалюти за версією Obmify

Серед великої кількості крипто гаманців, які існують на сьогоднішньому ринку, важливо обрати саме той, що підходить під потреби кожного. У цій статті відомий моніторинг криптообмінників Obmify рекомендує, як вибрати гаманець, виходячи з потреб.

Криптогаманець — що це?

Криптогаманець — це цифровий засіб для зберігання, управління і проведення операцій з криптовалютою. Він дозволяє користувачеві тримати, отримувати і відправляти різні активи в мережі блокчейн. Гаманець може бути апаратним чи програмним, некастодіальним (ключі доступу знаходяться у вас) або кастодіальним (ключі у третьої сторони). Його основним завданням є забезпечення безпеки і доступності цифрових грошей.

Які криптогаманці найнадійніші?

Надійність криптогаманця визначається багатьма факторами, включаючи рівень безпеки, зручність використання, підтримувані функції і доступ до криптовалютних операцій.

  • Біржеві гаманці пропонують зручність, особливо якщо користувач схильний забувати паролі. Однак вони більш вразливі для зломів і крадіжок, так як ключі зберігаються у самої біржі.

  • Програмні гаманці, такі як мобільні або десктопні додатки, пропонують баланс між зручністю і безпекою. Вони дозволяють користувачеві контролювати свої ключі, але при цьому залишаються підвладними ризикам зломів.

  • Холодні або апаратні гаманці, такі як Ledger і Trezor, вважаються найнадійнішими. Вони зберігають ключі офлайн, що робить їх практично невразливими для онлайн-атак. Але і тут є підводні камені — важливо правильно зберегти і не втратити сід-фразу. Це випадковий набір слів, який дозволяє отримати доступ до гаманця, а також відновити його у разі фізичної втрати. Втрата цієї фрази може призвести до втрати всіх активів.

ТОП найкращих гаманців для криптовалюти

Trustee Wallet

Ідеальний баланс між зручністю і надійністю. Мобільний криптовалютний гаманець, що пропонує безпечне зберігання активів, а також картку, якою можна розраховуватися так само як і банківською карткою, але витрачати криптовалюту напряму в обхід банків. Цей гаманець підтримує безліч валют і токенів, включаючи Bitcoin, Ethereum та інші. Trustee Wallet також забезпечує зручний інтерфейс і простоту у використанні з будь-якого пристрою.

MetaMask

Популярний додаток для доступу до Ethereum та інших децентралізованих додатків. Підтримує широкий спектр цифрових активів і має функцію взаємодії з децентралізованими додатками (dApps). MetaMask доступний як у вигляді браузерного розширення, так і у вигляді мобільного додатка.

Binance

Кастодіальний гаманець, інтегрований з однією з найбільших криптовалютних бірж у світі. Binance Wallet дозволяє користувачам зберігати свої активи, а також здійснювати торгові операції. Binance Wallet підтримує безліч криптовалют і пропонує високий рівень надійності. Також є функція Binance Pay для швидких розрахунків криптовалютами між користувачами.

WhiteBIT

Український продукт, популярна європейська криптовалютна біржа з гаманцем, що підтримує безліч електронних активів і пропонує користувачам низькі комісії за транзакції. Як і Binance, має свій аналог платіжного методу під назвою WhitePay. WhiteBIT Wallet також забезпечує високий рівень надійності і підтримку клієнтів.

Ledger

Апаратний гаманець, що пропонує високий рівень безпеки за рахунок зберігання ключів офлайн. Ledger підтримує безліч криптовалют і дозволяє користувачам контролювати свої токени через додаток Ledger Live. Надійність забезпечується за рахунок багатофакторної аутентифікації і регулярних оновлень.

Який гаманець обрати для криптовалют?

Все залежить від того, для яких цілей вам потрібна криптовалюта і як часто ви збираєтеся здійснювати транзакції. Якщо вам потрібна максимальна безпека, краще вибрати апаратний гаманець, такий як Ledger або Trezor. Зазвичай на таких зберігають основну суму заощаджень. А для повсякденного використання і швидкого доступу до коштів більше підійдуть мобільні і програмні гаманці, такі як Trustee Wallet або MetaMask.

Які криптогаманці працюють в Україні?

Всі перераховані вище гаманці працюють в Україні.

Який би гаманець ви не вибрали, покупку, вивід на карту або в готівку, і обмін крипти завжди можна здійснити вигідно і безпечно на платформі Obmify. Це сервіс моніторингу криптовалютних обмінників, який надає актуальні курси, відгуки реальних користувачів і рейтинги обмінників. На Obmify передбачена додаткова безпека транзакцій через систему страхового депозиту. Спробуйте Obmify, вам обов'язково сподобається!

Джерело: Мінфін
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