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21 липня 2024, 15:05

США зробили останнє попередження китайським банкам через допомогу рф, — Bloomberg

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну росії в Україні. Він натякнув, що під прицілом можуть бути китайські банки. Про це пише УНІАН з посиланням на Bloomberg.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну росії в Україні.
Фото:depositphotos

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«Ми вважаємо, що Китаю слід зупинитися, тому що ми вважаємо, що це глибоко поза межами гідної поведінки національних держав. Ви можете очікувати додаткових санкцій, оскільки ми спостерігаємо, як ця картина продовжує розвиватися в найближчі тижні», — заявив Салліван 19 липня на Форумі безпеки в Колорадо.

Він вказав на виконавчий указ президента Джо Байдена наприкінці минулого року, який дозволяв Міністерству фінансів переслідувати банки, що сприяють виробленню товарів подвійного призначення для допомоги російській оборонній промисловості. Салліван додав, що ці повноваження були надані недарма.

«Ми запровадили це так, що коли ми знайдемо банк, який, на нашу думку, підпадає під режим санкцій, ми зможемо щось з цим зробити. Сьогодні у мене немає прогнозів, але я просто скажу вам, що з часом ми об'єднали інструменти, щоб мати можливість реагувати на таку поведінку. І ми будемо реагувати на таку поведінку», — підкреслив радник з нацбезпеки.

За словами журналістів, ці заяви є останнім попередженням про те, що адміністрація Байдена розглядає додаткові заходи, щоб покарати китайські фірми, які допомагають оборонно-промисловій базі росії. США стверджують, що Китай досі не надає прямої смертоносної підтримки росії, але лідери НАТО на своєму саміті тиждень тому назвали Китай «вирішальним фактором» війни. Коментарі Саллівана свідчать про те, що нові кроки вже близькі.

Країни-союзники дедалі більше стурбовані тим, що Пекін наближається до надання смертоносної допомоги РФ, проти якої застерігали західні офіційні особи.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
21 липня 2024, 16:06
#
Попередження на росію та китай з кореєю не діють…
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0
xo4y
xo4y
21 липня 2024, 16:30
#
Вже третій рік попереджають…Бла Бла Бла
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0
milon
milon
21 липня 2024, 16:57
#
Кто эти предупреждения делает, там Байден в коме уже лежит
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